Спасатели засекретили операцию по эвакуации детей из пещеры в Таиланде

Объединенный штаб спасательной операции по выведению на поверхность детей, заблокированных вместе с их футбольным тренером в затопленной пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, этим утром ввел в действие режим секретности для всех участников операции.
Как сообщает газета «Тхаи Рат», участвующим в операции спасателям отныне строжайше запрещено публиковать в Интернете и социальных сетях, а также передавать журналистам без особого разрешения любые фотографии действий, производимых в рамках операции.
Приказ подписан главой объединенного штаба Наронгсаком Осоттханаконом. Согласно документу, любое подразделение, допустившее утечку фотографий или видео операции, будет повергнуто строгой дисциплинарной ответственности.
В воскресенье дайверы спасли из пещеры четверых мальчиков, их отправили в больницу. Детей выводили в легководолазном снаряжении, им пришлось плыть под водой один километр. Всего путь, который ведет к выходу из пещеры, составляет около 5 километров
Накануне вечером операция была приостановлена — спасателям потребовалось время для подготовки к следующему этапу, — а сегодня возобновлена. В спасательной операции принимают участие 50 иностранных и 40 таиландских дайверов. Под землей остаются 8 спортсменов и их 25-летний тренер.
Тем временем основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, к которому обращались за помощью, показал сконструированную из частей ракеты-носителя Falcon 9 мини-субмарину, с помощью которой можно было бы извлечь школьников из затопленной пещеры. Аппарат уже проходит испытания.
Напомним, группа из 12 детей возрастом от 11 до 16 лет с тренером 23 июня отправились после футбольной тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и дети вместе с тренером попали в ловушку.
Приказ подписан главой объединенного штаба Наронгсаком Осоттханаконом. Согласно документу, любое подразделение, допустившее утечку фотографий или видео операции, будет повергнуто строгой дисциплинарной ответственности.
В воскресенье дайверы спасли из пещеры четверых мальчиков, их отправили в больницу. Детей выводили в легководолазном снаряжении, им пришлось плыть под водой один километр. Всего путь, который ведет к выходу из пещеры, составляет около 5 километров
Накануне вечером операция была приостановлена — спасателям потребовалось время для подготовки к следующему этапу, — а сегодня возобновлена. В спасательной операции принимают участие 50 иностранных и 40 таиландских дайверов. Под землей остаются 8 спортсменов и их 25-летний тренер.
Тем временем основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, к которому обращались за помощью, показал сконструированную из частей ракеты-носителя Falcon 9 мини-субмарину, с помощью которой можно было бы извлечь школьников из затопленной пещеры. Аппарат уже проходит испытания.
Напомним, группа из 12 детей возрастом от 11 до 16 лет с тренером 23 июня отправились после футбольной тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и дети вместе с тренером попали в ловушку.
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