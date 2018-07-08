В Таиланде приостановлена операция по спасению детей из пещеры

Уточняется, что из пещеры удалось вывести четверых мальчиков, их отправили в больницу. После этого дайверы взяли паузу.
Операцию по спасению детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде приостановили на 10 часов. Дайверам необходимо подготовиться к следующему этапу операции, рассказал Sky News губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн.
Губернатор также отметил, что операция проходит «лучше, чем ожидалось». Из пещеры удалось вывести четверых мальчиков. Ранее СМИ писали, что речь может идти уже о шести спасенных.
В спасательной операции принимают участие 50 иностранных и 40 таиландских дайверов.
Напомним, группа из 12 человек возрастом от 11 до 16 лет и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером попали в ловушку. Они блуждали по подземелью 10 дней, после чего к ним пробились спасатели.
Теперь, чтобы выбраться на поверхность, пленникам нужно преодолеть более 4 километров и пробраться через несколько узких тоннелей, заполненных водой. Для этого спасатели научили детей и их тренера пользоваться аквалангами. Под водой каждого мальчика сопровождают два профессиональных дайвера.
Сейчас под землей остаются 8 спортсменов и их 25-летний тренер — он покинет пещеру последним.
Губернатор также отметил, что операция проходит «лучше, чем ожидалось». Из пещеры удалось вывести четверых мальчиков. Ранее СМИ писали, что речь может идти уже о шести спасенных.
В спасательной операции принимают участие 50 иностранных и 40 таиландских дайверов.
Напомним, группа из 12 человек возрастом от 11 до 16 лет и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером попали в ловушку. Они блуждали по подземелью 10 дней, после чего к ним пробились спасатели.
Теперь, чтобы выбраться на поверхность, пленникам нужно преодолеть более 4 километров и пробраться через несколько узких тоннелей, заполненных водой. Для этого спасатели научили детей и их тренера пользоваться аквалангами. Под водой каждого мальчика сопровождают два профессиональных дайвера.
Сейчас под землей остаются 8 спортсменов и их 25-летний тренер — он покинет пещеру последним.
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