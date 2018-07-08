    В Таиланде приостановлена операция по спасению детей из пещеры

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    • Фото: Reuters © 2018, Tyrone Siu
    В Таиланде приостановлена операция по спасению детей из пещеры

    В Таиланде приостановлена операция по спасению детей из пещеры

    В Таиланде приостановлена операция по спасению детей из пещеры
  • Фото: Reuters © 2018, Tyrone Siu

    • Уточняется, что из пещеры удалось вывести четверых мальчиков, их отправили в больницу. После этого дайверы взяли паузу.

    Операцию по спасению детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде приостановили на 10 часов. Дайверам необходимо подготовиться к следующему этапу операции, рассказал Sky News губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн.

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    Шестеро школьников спасены из затопленной пещеры в Таиланде
    Губернатор также отметил, что операция проходит «лучше, чем ожидалось». Из пещеры удалось вывести четверых мальчиков. Ранее СМИ писали, что речь может идти уже о шести спасенных.

    В спасательной операции принимают участие 50 иностранных и 40 таиландских дайверов.

    Напомним, группа из 12 человек возрастом от 11 до 16 лет и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером попали в ловушку. Они блуждали по подземелью 10 дней, после чего к ним пробились спасатели.

    Теперь, чтобы выбраться на поверхность, пленникам нужно преодолеть более 4 километров и пробраться через несколько узких тоннелей, заполненных водой. Для этого спасатели научили детей и их тренера пользоваться аквалангами. Под водой каждого мальчика сопровождают два профессиональных дайвера.

    Сейчас под землей остаются 8 спортсменов и их 25-летний тренер — он покинет пещеру последним.

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