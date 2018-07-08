    Четверо спасенных из пещеры в Таиланде детей доставлены в больницу

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    • Фото: Reuters © 2018, Athit Perawongmetha
    Четверо спасенных из пещеры в Таиланде детей доставлены в больницу

    Четверо спасенных из пещеры в Таиланде детей доставлены в больницу

    Четверо спасенных из пещеры в Таиланде детей доставлены в больницу
  • Фото: Reuters © 2018, Athit Perawongmetha

    • Местные власти сообщили о четверых выведенных из затопленной пещеры Тхам Луанг подростках.

    Спасатели в Таиланде уже вывели из затопленной пещеры четверых игроков юниорской футбольной команды. Все они доставлены на вертолете в региональную больницу, сообщил руководитель спасательной операции и бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон. Его слова передает Reuters.

    смотретьШестеро школьников спасены из затопленной пещеры в Таиланде
    Шестеро школьников спасены из затопленной пещеры в Таиланде
    Ранее сообщалось о шестерых спасенных подростках.

    Ожидается, что следующая фаза эвакуации начнется в течение 10 часов. Под землей остаются 8 спортсменов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер — он должен покинуть пещеру последним.

    13 членов местной юниорской футбольной команды пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за ливней и наводнения. Лишь спустя 10 дней их нашли. Несколько дней ушло на разработку плана спасения.

    Чтобы выбраться на поверхность, пленникам нужно преодолеть более 4 километров и пробраться через несколько узких тоннелей, заполненных водой. Для этого спасатели научили детей и их тренера пользоваться аквалангами. Под водой каждого мальчика сопровождают два профессиональных дайвера.

    Тем временем в горах продолжают работать специальные бригады, которые перекрывают все водостоки, ведущие в пещеру, мешками с песком и землей. В самих тоннелях для отвода стекающей воды установили трубы.

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