СМИ: в Таиланде сообщили о гибели спасавшего школьников из пещеры водолаза

Власти Таиланда сообщили, что один из водолазов, участвовавших в спасении застрявших в частично затопленной пещере школьников, погиб
из-за нехватки кислорода.
Как сообщает газета Khaosod, 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан доставлял кислородные баллоны из третьей камеры подземелья в то место, где находятся дети. На обратном пути мужчина потерял сознание. Попытки реанимировать его не увенчались успехом.
Напомним, 12 юных футболистов и их тренер пропали 23 июня. Они отравились в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за ливня и наводнения. Поиски школьников продолжались 10 дней. Их нашли в пещере живыми, но ослабевшими от голода.
Теперь спасателям необходимо вывести школьников на поверхность. При этом времени у спасателей почти не осталось. Короткий период хорошей погоды с солнцем и без дождей заканчивается, в ближайшее время синоптики прогнозируют ливни, которые могут затопить полость, где находятся дети.
Напомним, 12 юных футболистов и их тренер пропали 23 июня. Они отравились в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за ливня и наводнения. Поиски школьников продолжались 10 дней. Их нашли в пещере живыми, но ослабевшими от голода.
Теперь спасателям необходимо вывести школьников на поверхность. При этом времени у спасателей почти не осталось. Короткий период хорошей погоды с солнцем и без дождей заканчивается, в ближайшее время синоптики прогнозируют ливни, которые могут затопить полость, где находятся дети.
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