В Таиланде нашли живыми пропавших в затопленной пещере школьников-футболистов

В Таиланде спасатели смогли обнаружить юных футболистов, которые провели девять дней в заблокированной
из-за дождей пещере.
Все 12 школьников и их тренер живы, передает CNN со ссылкой представителей власти. Другие подробности пока не сообщаются.
Напомним, группа из 12 мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет пропала 23 июня. Члены школьной футбольной команды вместе с тренером отправились на экскурсию в популярную среди туристов пещеру. Сразу выбраться юные спортсмены не смогли — из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен.
После пропажи детей началась спасательная операция. Был задействован спецназ, на помощь тайским поисковикам вылетела команда спасателей из Великобритании. Позднее спасатели смогли отвести поступавшую в пещеру воду на близлежащие сельскохозяйственные угодья.
Напомним, группа из 12 мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет пропала 23 июня. Члены школьной футбольной команды вместе с тренером отправились на экскурсию в популярную среди туристов пещеру. Сразу выбраться юные спортсмены не смогли — из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен.
После пропажи детей началась спасательная операция. Был задействован спецназ, на помощь тайским поисковикам вылетела команда спасателей из Великобритании. Позднее спасатели смогли отвести поступавшую в пещеру воду на близлежащие сельскохозяйственные угодья.
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