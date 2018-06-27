Поисками пропавшей в Таиланде футбольной команды займутся британцы

В Таиланд должны прибыть зарубежные специалисты, чтобы помочь в масштабной спасательной операции. Уже несколько суток на севере страны разыгрывается настоящая драма. Сотни людей ищут пропавшую детскую футбольную команду.
12 мальчишек вместе с тренером зашли в близлежащую пещеру на короткую, как они думали, экскурсию, но выйти уже не смогли: вода перекрыла путь на поверхность и продолжает затапливать пещеру. За ходом операции следит корреспондент НТВ Антонина Кукушкина.
Брошенные вещи и отпечатки перепачканных грязью рук на стенах. За четыре дня поисков это единственное, что удалось обнаружить спасателям. К операции привлекли уже свыше тысячи человек. Военные, дайверы, волонтеры пПока бессильны. Дожди не прекращаются. Вода, затопившая вход в пещеру, прибывает, и она настолько грязная и мутная, что те, кто погружаются, практически ничего не видят. Дно приходится обследовать с помощью подводных дронов и тепловизоров.
Чалермчай Ситтисарт, генерал армии Таиланда: «Мы делаем все, что от нас зависит. Увеличили количество насосов, которые откачивают воду из пещеры, чтобы дайверам было проще работать. Но ее уровень все равно продолжает расти. Все службы работают круглосуточно на пределе возможностей».
На подходе помощь из заграницы. Ждут приезда специалистов из Британии. Тем временем группы спасателей по поверхности повторяют 10-километровый путь, которым пещера пролегает под землей. Надеются найти природные шахты. Они насквозь пробивают горную породу и ведут в полости, где могут быть дети. Кроме того, у подземного лабиринта есть еще несколько выходов на поверхность. Но детям их еще надо найти.
Анупонг Паочинда, министр внутренних дел Таиланда: «Мы намерены исследовать все возможные входы в пещеры, используем все доступные методы поисков. Там, где возможно, будем пробивать шахты, чтобы попасть внутрь. Время уходит. Дети находятся под землей уже более 72 часов».
В пещеру 12 подростков, самому старшему из которых 16, вместе тренером отправились еще в субботу после футбольной тренировки. В подземном туннеле мальчишки бывали неоднократно и проходили его до конца. Да и прогулка не должна была затянуться, поэтому еду и воду, конечно, с собой не брали.
Верн Ансворф, эксперт по пещерам: «Если они нашли хорошее место, чтобы укрыться, они смогут выжить в течение 5–6 дней. Проблема в воде, она все прибывает и прибывает».
У главного входа в пещеру, через который дети и вошли в катакомбы, круглосуточно дежурят их родственники и друзья. Надеются первыми обнять спасенных. А пока им остается только молиться и проводить ритуалы на возвращение пропавших. Чтобы хоть как-то помочь, местные жители приносят спасателям еду, а принцесса Таиланда пожертвовала 15 тысяч долларов, которые пойдут на закупку медикаментов и того, что еще необходимо для поисковой операции.
Брошенные вещи и отпечатки перепачканных грязью рук на стенах. За четыре дня поисков это единственное, что удалось обнаружить спасателям. К операции привлекли уже свыше тысячи человек. Военные, дайверы, волонтеры пПока бессильны. Дожди не прекращаются. Вода, затопившая вход в пещеру, прибывает, и она настолько грязная и мутная, что те, кто погружаются, практически ничего не видят. Дно приходится обследовать с помощью подводных дронов и тепловизоров.
Чалермчай Ситтисарт, генерал армии Таиланда: «Мы делаем все, что от нас зависит. Увеличили количество насосов, которые откачивают воду из пещеры, чтобы дайверам было проще работать. Но ее уровень все равно продолжает расти. Все службы работают круглосуточно на пределе возможностей».
На подходе помощь из заграницы. Ждут приезда специалистов из Британии. Тем временем группы спасателей по поверхности повторяют 10-километровый путь, которым пещера пролегает под землей. Надеются найти природные шахты. Они насквозь пробивают горную породу и ведут в полости, где могут быть дети. Кроме того, у подземного лабиринта есть еще несколько выходов на поверхность. Но детям их еще надо найти.
Анупонг Паочинда, министр внутренних дел Таиланда: «Мы намерены исследовать все возможные входы в пещеры, используем все доступные методы поисков. Там, где возможно, будем пробивать шахты, чтобы попасть внутрь. Время уходит. Дети находятся под землей уже более 72 часов».
В пещеру 12 подростков, самому старшему из которых 16, вместе тренером отправились еще в субботу после футбольной тренировки. В подземном туннеле мальчишки бывали неоднократно и проходили его до конца. Да и прогулка не должна была затянуться, поэтому еду и воду, конечно, с собой не брали.
Верн Ансворф, эксперт по пещерам: «Если они нашли хорошее место, чтобы укрыться, они смогут выжить в течение 5–6 дней. Проблема в воде, она все прибывает и прибывает».
У главного входа в пещеру, через который дети и вошли в катакомбы, круглосуточно дежурят их родственники и друзья. Надеются первыми обнять спасенных. А пока им остается только молиться и проводить ритуалы на возвращение пропавших. Чтобы хоть как-то помочь, местные жители приносят спасателям еду, а принцесса Таиланда пожертвовала 15 тысяч долларов, которые пойдут на закупку медикаментов и того, что еще необходимо для поисковой операции.
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