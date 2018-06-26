В Таиланде юниорская футбольная команда в полном составе пропала в пещере

Подземная спасательная операция проходит на юге Таиланда. Там ищут школьную футбольную команду. Дети пропали во время экскурсии в одной из пещер.

Пещера Као Луанг — это запутанные катакомбы длинной почти 7 километров. Чтобы попасть внутрь, нужно пересечь ручей. Когда из-за дождей уровень воды поднимается, вход затапливает. В такой ловушке и оказались 13 человек — школьники-юниоры и тренер. Группу ищут с субботы.



Сначала туннели обследовали сотрудники местного национального парка, но они смогли пройти не более 3 километров. Сейчас к операции привлекли профессиональных водолазов и военных. Пробиваться сквозь затопленные и занесенные илом коридоры они будут с помощь специального оборудования.



Реинриз Чангкванюн, дайвер: «К пещере доставили особые крепления для оборудования. Дайверы смогут взять дополнительные баллоны с кислородом. Это позволит пройти труднодоступные места».



Как рассказывают спасатели, им удалось обнаружить следы школьников. Есть надежда, что дети успели добраться до одного из подземных коридоров, куда не дошла вода. Помогают и местные жители, им уже доводилось искать людей в этих катакомбах.



Яратат Коди, местный житель: «Во время поисков мы использовали гонги и барабаны. Мы гремели, аи потерявшиеся люди — шли на шум».



Как передает корреспондент Ирина Конова, у входа в пещеру дежурят родственники пропавших школьников и тренера. Они провели специальный ритуал. Обряд, как верят местные жители, призывает пропавших без вести.



Тан Джинсианг, местная жительница: «У меня остается надежда. Я верю, что наши дети живы. Я молю богов и духов о чуде».



Как говорят эксперты, в течение ближайших дней вода должна уйти из пещер. Ускорить этот процесс с помощью насосов спасатели не решились. Не исключено, что работа техники может спровоцировать обвал.