Военные в Таиланде ищут способ вывести футбольную команду из затопленной пещеры

Военные, которые ведут операцию по спасению юношеской футбольной команды из пещеры в Таиланде, не исключают, что детям придется оставаться в пещере, пока не прекратятся ливни.
Подростки, заблокированные в пещере в Таиланде, могут провести там несколько недель, пока не прекратятся ливни и не спадет вода. Об этом сообщает BBC со ссылкой на тайских военных, которые проводят спасательную операцию.
Напомним, 12 юных спортсменов и их тренер были найдены живыми накануне, после 9 дней поисков. Все это время они находились в затопленной пещере в горном парке.
Кроме варианта с ожиданием, есть еще два способа вывести людей из пещеры. Подростков и тренера могут вывести тем же путем, по которому в пещеру зашли водолазы. Но для этого потребуется несколько дней, чтобы школьники набрались сил, сейчас они находятся в истощенном состоянии. Кроме того, им придется преодолеть более шести километров сложного пути, пещера местами затоплена до потолка. Для подростков подготовлены акваланги с масками, чтобы дышать в них могли даже те, кто не умеет нырять.
Второй вариант — через потолок пещеры. На вершину горы вертолетом Ми-17 уже доставили мощный бур. С его помощью военные хотят расширить естественную скважину глубиной 200 метров.
В случае, если операция затянется, военные готовы предоставить команде лекарства и запасы еды и воды в количестве, которого должно хватить на четыре месяца.
Напомним, 12 юных спортсменов и их тренер были найдены живыми накануне, после 9 дней поисков. Все это время они находились в затопленной пещере в горном парке.
Кроме варианта с ожиданием, есть еще два способа вывести людей из пещеры. Подростков и тренера могут вывести тем же путем, по которому в пещеру зашли водолазы. Но для этого потребуется несколько дней, чтобы школьники набрались сил, сейчас они находятся в истощенном состоянии. Кроме того, им придется преодолеть более шести километров сложного пути, пещера местами затоплена до потолка. Для подростков подготовлены акваланги с масками, чтобы дышать в них могли даже те, кто не умеет нырять.
Второй вариант — через потолок пещеры. На вершину горы вертолетом Ми-17 уже доставили мощный бур. С его помощью военные хотят расширить естественную скважину глубиной 200 метров.
В случае, если операция затянется, военные готовы предоставить команде лекарства и запасы еды и воды в количестве, которого должно хватить на четыре месяца.
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