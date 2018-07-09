    Родителям запретили обнимать спасенных из затопленной пещеры детей. дети и подростки, пещеры, поисковые операции, Таиланд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРодителям запретили обнимать спасенных из затопленной пещеры детей

    Родителям запретили обнимать спасенных из затопленной пещеры детей

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    Родителям запретили обнимать спасенных из затопленной пещеры детей

    Родителям запретили обнимать спасенных из затопленной пещеры детей

    Родителям запретили обнимать спасенных из затопленной пещеры детей

      Несколько часов назад в горах на севере Таиланда завершился второй этап операции по вызволению школьников, застрявших в затопленной пещере. На поверхность удалось вывести еще четверых подростков. Таким образом, общее число спасенных достигло восьми.

      Пять человек — четверо юных футболистов и их тренер — по-прежнему остаются в горном капкане. Спасти их надеются завтра, поскольку тянуть больше нельзя: в регионе вот-вот пойдут муссонные ливни и тогда пещеру может полностью затопить. За операцией следит корреспондент НТВ Иван Трушкин.

      Жутких видеокадров из затопленной пещеры, где проходы настолько узкие, что у спасателей даже каски не пролезают, действительно много, но среди всех этих темных съемок воды, водолазов и камней не до конца ясно, через какие испытания мальчикам и их спасителям приходится проходить. Они не просто плывут с аквалангом в мутной воде — им приходится плыть вниз или вверх, карабкаясь вдоль камней в зависимости от изгибов очень узкого тоннеля, заполненного водой.

      Одно из наиболее опасных мест — как раз то «бутылочное горлышко», где нужно буквально протискиваться человеку в каске. Накануне его попытались немного расширить отбойными молотками. Каждого из мальчиков сопровождают двое аквалангистов: один плывет впереди и держит не только свой баллон с кислородом, но и баллон ребенка, и позади — второй водолаз, замыкающий. Чтобы не потерять ориентацию, они держатся за трос, который протянут от пещеры до выхода. В общем, испытания, с которыми не каждый взрослый справится, а тут — истощенные дети.

      Внутри сейчас остаются четыре ребенка и их 25-летний тренер. Об их состоянии сегодня ничего плохого не сообщали, а значит оно, как минимум, стабильно. Не ясно, сколько времени потребуется на их эвакуацию: за воскресенье и понедельник вытаскивали по четыре человека, может быть, завтра все и завершится. По прогнозам, дожди будут только усиливаться, и хотя пока уровень воды в пещере не поднимается, это может произойти в любой момент.

      Что касается восьмерых спасенных, их имена прессе не сообщают — только присвоенные номера. Делается это из уважения к чувствам родителей тех, чьи дети еще внутри.

      Каждый из ребят, едва закончив свой подземный заплыв, попадал в скорую, оттуда в вертолет и уже потом в больницу. И родителям своих детей обнять пока нельзя: несколько дней юноши будут изолированы, пока их проверяют на всевозможные инфекции. Могут быть и паника, и страх, и головная боль, и проблемы с желудком — масса всего. Но пока, к счастью, о таких симптомах неизвестно — наоборот, глава штаба операции сегодня с радостью рассказывал, что один из ребят в больнице попросил традиционное местное блюдо — свинину с рисом. Явно все не так плохо.

      За драмой, несомненно, сейчас следят во всем мире. Известно, что на месте работает интернациональная команда дайверов. Помощь предложил и Илон Маск. Выглядит это со стороны основателя SpaсeX, конечно, больше как пиар, отмечает корреспондент НТВ Иван Трушкин.

      Подробности — в репортаже.

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