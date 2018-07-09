Хорватский футбольный союз прокомментировал высказывание Виды

Хорватский футбольный союз призвал игроков национальной сборной избегать неоднозначных высказываний, которые могут быть интерпретированы как политические.
Сообщение пресс-службы Хорватского футбольного союза: «Хорватский футбольный союз подчеркивает, что слова Виды и Вукоевича были исключительно ответом на многочисленные сообщения с поддержкой, полученные с Украины во время чемпионата мира, так как с этой страной их многое связывает — они защищали цвета киевского „Динамо“. Несмотря на это, Хорватский футбольный союз предупредил Виду и Вукоевича, а также других представителей команды, что им впредь следует воздерживаться от высказываний, которые могут быть истолкованы как политические».
Напомним, скандал разгорелся после того, как в Сети появилось видео с участием Домагоя Виды и тренером команды Огненом Вукоевичем, снятое после матча со сборной России. На записи Вида кричит: «Слава Украине!», — а Вукоевич заявляет, что посвящает победу хорватов Украине. Ранее оба футболиста выступали за киевское «Динамо».
Сообщалось, что за лозунг украинских националистов Виде может грозить штраф или даже дисквалификация. Позже стало известно, что Международная федерация футбола расценила жест Виды как неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры, и вынесла игроку предупреждение.
В матче ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии основное и добавочное время завершилось со счетом 2:2, автором одного из голов в ворота россиян стал Вида. В серии пенальти более точными оказались хорватские футболисты, игра завершилась со счетом 4:3. Сборная Хорватии вышла в полуфинал мундиаля и 11 июля сыграет со сборной Англии.
Напомним, скандал разгорелся после того, как в Сети появилось видео с участием Домагоя Виды и тренером команды Огненом Вукоевичем, снятое после матча со сборной России. На записи Вида кричит: «Слава Украине!», — а Вукоевич заявляет, что посвящает победу хорватов Украине. Ранее оба футболиста выступали за киевское «Динамо».
Сообщалось, что за лозунг украинских националистов Виде может грозить штраф или даже дисквалификация. Позже стало известно, что Международная федерация футбола расценила жест Виды как неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры, и вынесла игроку предупреждение.
В матче ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии основное и добавочное время завершилось со счетом 2:2, автором одного из голов в ворота россиян стал Вида. В серии пенальти более точными оказались хорватские футболисты, игра завершилась со счетом 4:3. Сборная Хорватии вышла в полуфинал мундиаля и 11 июля сыграет со сборной Англии.
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