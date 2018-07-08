Хорватский футболист объяснил крик «Слава Украине!» после матча с Россией

Два футболиста сборной Хорватии записали видео, на котором поздравили болельщиков с победой в матче с Россией на
ЧМ-2018 словами «Слава Украине».
На видео, которое было опубликовано в Instagram бывшего полузащитника сборной Хорватии Огнена Вукоевича, Вукоевич и защитник сборной Домагой Вида кричат «Слава Украине!» и говорят, что вчерашняя победа над сборной России посвящена Украине и киевскому «Динамо».
Впоследствии Вида, который стал автором одного из голов во вчерашнем матче, заявил, что видео следует воспринимать как шутку, и что он не видит в нем ничего провокационного, сообщает Газета.Ru.
Домагой Вида, защитник сборной Хорватии: «Действительно ли я имел в виду, что эта победа посвящена Украине? Нет. Эта победа — для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского „Динамо“, ничего другого я в виду не имел».
Оба футболиста долгое время играли в составе киевского «Динамо»: Вида — с 2013 по 2017 годы, а Вукоевич — с 2008 по 2015 годы.
Накануне сборная Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира обыграла команду России после серии пенальти. НТВ.Ru вел текстовую трансляцию матча. Счет в игре составил 2:2, по итогам серии пенальти — 4:3.
Впоследствии Вида, который стал автором одного из голов во вчерашнем матче, заявил, что видео следует воспринимать как шутку, и что он не видит в нем ничего провокационного, сообщает Газета.Ru.
Домагой Вида, защитник сборной Хорватии: «Действительно ли я имел в виду, что эта победа посвящена Украине? Нет. Эта победа — для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского „Динамо“, ничего другого я в виду не имел».
Оба футболиста долгое время играли в составе киевского «Динамо»: Вида — с 2013 по 2017 годы, а Вукоевич — с 2008 по 2015 годы.
Накануне сборная Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира обыграла команду России после серии пенальти. НТВ.Ru вел текстовую трансляцию матча. Счет в игре составил 2:2, по итогам серии пенальти — 4:3.
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