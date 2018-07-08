    Россия — Хорватия. Как это было: видео. Хорватия, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия — Хорватия. Как это было: видео

    Россия — Хорватия. Как это было: видео

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    Россия — Хорватия. Как это было: видео

    Россия — Хорватия. Как это было: видео

    Россия — Хорватия. Как это было: видео
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

      • Футболисты сборной России не смогли прорваться в полуфинал домашнего чемпионата мира, уступив по пенальти команде Хорватии. Но нам есть чем гордиться. НТВ.ru собрал самые яркие моменты матча, который мы не забудем.

      Первым в матче со сборной Хорватии отличился Денис Черышев. На 31-й минуте он с 25 метров отправил мяч в ворота соперника. Спустя всего восемь минут хорваты ответили голом в исполнении Андрея Крамарича. В основное время выявить победителя так и не удалось.

      В дополнительное время защитник Домагой Вида вывел свою команду вперед, головой сбросив мяч в дальний угол. И тут же получил желтую карточку. Буквально в последние минуты матча защитник сборной России Марио Фернандес с передачи Алана Дзагоева забил второй гол в ворота хорватов, восстановив статус-кво.

      В серии пенальти нашим футболистам не повезло. Вышедший первым на отметку Фёдор Смолов промахнулся. Не удалось поразить ворота соперника и отличившемуся ранее Фернандесу. В итоге — 4:3 в пользу сборной Хорватии.

      НТВ.ru вел текстовую трансляцию матча.

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