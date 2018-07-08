СМИ: крикнувший «Слава Украине!» хорватский футболист может отделаться штрафом

ФИФА может принять санкции в отношении хорватского футболиста Домагоя Виды
из-за видео, снятого после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира, где он выкрикнул лозунг украинских националистов.
В пресс-службе ФИФА сообщают, что занимаются изучением ситуации, которая произошла после матча Россия — Хорватия, а также собирают возможные доказательства произошедшего.
Однако, как пишет The Daily Telegraph, футболист, скорее всего, отделается лишь штрафом и не будет дисквалифицирован, так как самое суровое наказание применяется если, в частности, установлен факт дискриминация по политическим мотивам, а этого, по мнению издания, не произошло.
Ранее в Сети появилось видео с участием Домагоя Виды и тренером команды Огненом Вукоевичем, на котором футболист кричит в раздевалке: «Слава Украине!», а Вукоевич заявляет, что посвящает Украине победу хорватов в матче с Россией. Ранее оба спортсмена играли в киевском «Динамо».
Накануне на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Основное и добавочное время завершилось со счетом 2:2, автором одного из голов в ворота россиян стал Вида. В серии пенальти большее количество голов забили хорватские футболисты, итог серии пенальти — 4:3.
После вчерашней победы сборная Хорватия вышла в полуфинал, где 11 июля сыграет со сборной Англии.
Однако, как пишет The Daily Telegraph, футболист, скорее всего, отделается лишь штрафом и не будет дисквалифицирован, так как самое суровое наказание применяется если, в частности, установлен факт дискриминация по политическим мотивам, а этого, по мнению издания, не произошло.
Ранее в Сети появилось видео с участием Домагоя Виды и тренером команды Огненом Вукоевичем, на котором футболист кричит в раздевалке: «Слава Украине!», а Вукоевич заявляет, что посвящает Украине победу хорватов в матче с Россией. Ранее оба спортсмена играли в киевском «Динамо».
Накануне на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Основное и добавочное время завершилось со счетом 2:2, автором одного из голов в ворота россиян стал Вида. В серии пенальти большее количество голов забили хорватские футболисты, итог серии пенальти — 4:3.
После вчерашней победы сборная Хорватия вышла в полуфинал, где 11 июля сыграет со сборной Англии.
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