    СМИ: крикнувший «Слава Украине!» хорватский футболист может отделаться штрафом

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    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
    СМИ: крикнувший «Слава Украине!» хорватский футболист может отделаться штрафом

    СМИ: крикнувший «Слава Украине!» хорватский футболист может отделаться штрафом

    СМИ: крикнувший «Слава Украине!» хорватский футболист может отделаться штрафом
  • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

    • ФИФА может принять санкции в отношении хорватского футболиста Домагоя Виды из-за видео, снятого после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира, где он выкрикнул лозунг украинских националистов.

    В пресс-службе ФИФА сообщают, что занимаются изучением ситуации, которая произошла после матча Россия — Хорватия, а также собирают возможные доказательства произошедшего.

    Однако, как пишет The Daily Telegraph, футболист, скорее всего, отделается лишь штрафом и не будет дисквалифицирован, так как самое суровое наказание применяется если, в частности, установлен факт дискриминация по политическим мотивам, а этого, по мнению издания, не произошло.

    смотретьХорватский футболист посвятил Украине победу над сборной России
    Хорватский футболист посвятил Украине победу над сборной России
    Ранее в Сети появилось видео с участием Домагоя Виды и тренером команды Огненом Вукоевичем, на котором футболист кричит в раздевалке: «Слава Украине!», а Вукоевич заявляет, что посвящает Украине победу хорватов в матче с Россией. Ранее оба спортсмена играли в киевском «Динамо».

    смотретьРоссия — Хорватия: яркие моменты невероятного матча
    Россия — Хорватия: яркие моменты невероятного матча
    Накануне на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Основное и добавочное время завершилось со счетом 2:2, автором одного из голов в ворота россиян стал Вида. В серии пенальти большее количество голов забили хорватские футболисты, итог серии пенальти — 4:3.

    После вчерашней победы сборная Хорватия вышла в полуфинал, где 11 июля сыграет со сборной Англии.

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