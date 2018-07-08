    СМИ: хорватскому футболисту грозит дисквалификация за лозунг «Слава Украине!»

    1 комментарий
    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    СМИ: хорватскому футболисту грозит дисквалификация за лозунг «Слава Украине!»

    СМИ: хорватскому футболисту грозит дисквалификация за лозунг «Слава Украине!»

    СМИ: хорватскому футболисту грозит дисквалификация за лозунг «Слава Украине!»
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Международная федерация футбола (ФИФА) может дисквалифицировать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду и члена тренерского штаба Огнена Вукоевича за выкрик «Слава Украине!» после победы над сборной России в ¼ финала ЧМ-2018.

    Как пишет издание The Sun, ФИФА рассмотрит это дело и может вынести наказание в соответствии с дисциплинарным кодексом, который предусматривает возможность дисквалификации игрока на два матча и денежный штраф.

    Издание отмечает, что сейчас ФИФА обрабатывает различные отчеты по матчу, «в том числе потенциальные доказательства по данному вопросу». При этом в федерации подчеркивают, что вердикт по этому эпизоду не вынесут, пока не соберут все материалы.

    смотретьХорватский футболист посвятил Украине победу над сборной России
    Хорватский футболист посвятил Украине победу над сборной России
    Напомним, после матча между сборными России и Хорватии в ¼ финала чемпионата мира в соцсетях появилось видео, в котором Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвящают победу хорватской команды Украине. При этом они кричат «Слава Украине!»

    Позже Вида заявил, что видео следует воспринимать как шутку, и что он не видит в нем ничего провокационного. Он также отметил, что любит русских людей и ему нравится в России.

    Накануне сборная Хорватии в ¼ финала чемпионата мира обыграла команду России после серии пенальти. Счет в игре составил 2:2, по итогам серии пенальти — 4:3 в пользу Хорватии. НТВ.Ru вел текстовую трансляцию матча.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru