СМИ: хорватскому футболисту грозит дисквалификация за лозунг «Слава Украине!»

Международная федерация футбола (ФИФА) может дисквалифицировать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду и члена тренерского штаба Огнена Вукоевича за выкрик «Слава Украине!» после победы над сборной России в ¼ финала
ЧМ-2018.
Как пишет издание The Sun, ФИФА рассмотрит это дело и может вынести наказание в соответствии с дисциплинарным кодексом, который предусматривает возможность дисквалификации игрока на два матча и денежный штраф.
Издание отмечает, что сейчас ФИФА обрабатывает различные отчеты по матчу, «в том числе потенциальные доказательства по данному вопросу». При этом в федерации подчеркивают, что вердикт по этому эпизоду не вынесут, пока не соберут все материалы.
Напомним, после матча между сборными России и Хорватии в ¼ финала чемпионата мира в соцсетях появилось видео, в котором Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвящают победу хорватской команды Украине. При этом они кричат «Слава Украине!»
Позже Вида заявил, что видео следует воспринимать как шутку, и что он не видит в нем ничего провокационного. Он также отметил, что любит русских людей и ему нравится в России.
Накануне сборная Хорватии в ¼ финала чемпионата мира обыграла команду России после серии пенальти. Счет в игре составил 2:2, по итогам серии пенальти — 4:3 в пользу Хорватии. НТВ.Ru вел текстовую трансляцию матча.
Издание отмечает, что сейчас ФИФА обрабатывает различные отчеты по матчу, «в том числе потенциальные доказательства по данному вопросу». При этом в федерации подчеркивают, что вердикт по этому эпизоду не вынесут, пока не соберут все материалы.
Напомним, после матча между сборными России и Хорватии в ¼ финала чемпионата мира в соцсетях появилось видео, в котором Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвящают победу хорватской команды Украине. При этом они кричат «Слава Украине!»
Позже Вида заявил, что видео следует воспринимать как шутку, и что он не видит в нем ничего провокационного. Он также отметил, что любит русских людей и ему нравится в России.
Накануне сборная Хорватии в ¼ финала чемпионата мира обыграла команду России после серии пенальти. Счет в игре составил 2:2, по итогам серии пенальти — 4:3 в пользу Хорватии. НТВ.Ru вел текстовую трансляцию матча.
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