    ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту за лозунг «Слава Украине!»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту за лозунг «Слава Украине!»

    ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту за лозунг «Слава Украине!»

    ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту за лозунг «Слава Украине!»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • ФИФА подтвердила, что Домагой Вида получил предупреждение за неспортивное поведение.

    Международная федерация футбола вынесла предупреждение игроку сборной Хорватии Домагою Виде за неспортивное поведение. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе ФИФА.

    Пресс-служба ФИФА: «Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии».

    смотретьХорватский футболист посвятил Украине победу над сборной России
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    Ранее в Сети появилось видео с участием Домагоя Виды и тренером команды Огненом Вукоевичем, снятое после матча со сборной России. На записи Вида кричит: «Слава Украине!», — а Вукоевич заявляет, что посвящает победу хорватов Украине. Ранее оба спортсмена играли в киевском «Динамо».

    Ранее сообщалось, что за лозунг украинских националистов Виде может грозить штраф или даже дисквалификация.

    смотретьРоссия — Хорватия: яркие моменты невероятного матча
    Россия — Хорватия: яркие моменты невероятного матча
    Накануне на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Основное и добавочное время завершилось со счетом 2:2, автором одного из голов в ворота россиян стал Вида. В серии пенальти более точными оказались хорватские футболисты — 4:3.

    После вчерашней победы сборная Хорватии вышла в полуфинал. 11 июля команда сыграет со сборной Англии.

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