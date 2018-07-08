ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту за лозунг «Слава Украине!»

ФИФА подтвердила, что Домагой Вида получил предупреждение за неспортивное поведение.
Международная федерация футбола вынесла предупреждение игроку сборной Хорватии Домагою Виде за неспортивное поведение. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе ФИФА.
Пресс-служба ФИФА: «Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии».
Ранее в Сети появилось видео с участием Домагоя Виды и тренером команды Огненом Вукоевичем, снятое после матча со сборной России. На записи Вида кричит: «Слава Украине!», — а Вукоевич заявляет, что посвящает победу хорватов Украине. Ранее оба спортсмена играли в киевском «Динамо».
Ранее сообщалось, что за лозунг украинских националистов Виде может грозить штраф или даже дисквалификация.
Накануне на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Основное и добавочное время завершилось со счетом 2:2, автором одного из голов в ворота россиян стал Вида. В серии пенальти более точными оказались хорватские футболисты — 4:3.
После вчерашней победы сборная Хорватии вышла в полуфинал. 11 июля команда сыграет со сборной Англии.
Пресс-служба ФИФА: «Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии».
Ранее в Сети появилось видео с участием Домагоя Виды и тренером команды Огненом Вукоевичем, снятое после матча со сборной России. На записи Вида кричит: «Слава Украине!», — а Вукоевич заявляет, что посвящает победу хорватов Украине. Ранее оба спортсмена играли в киевском «Динамо».
Ранее сообщалось, что за лозунг украинских националистов Виде может грозить штраф или даже дисквалификация.
Накануне на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Основное и добавочное время завершилось со счетом 2:2, автором одного из голов в ворота россиян стал Вида. В серии пенальти более точными оказались хорватские футболисты — 4:3.
После вчерашней победы сборная Хорватии вышла в полуфинал. 11 июля команда сыграет со сборной Англии.
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