    Окурок с «Новичком» или наркотики: первые версии загадочного отравления в Эймсбери. Великобритания, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОкурок с «Новичком» или наркотики: первые версии загадочного отравления в Эймсбери

    Окурок с «Новичком» или наркотики: первые версии загадочного отравления в Эймсбери

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    Окурок с «Новичком» или наркотики: первые версии загадочного отравления в Эймсбери

    Окурок с «Новичком» или наркотики: первые версии загадочного отравления в Эймсбери

      Британия возложила вину на Россию за события в городе Эймсбери. Мужчина и женщина, отравившиеся неизвестным веществом, находятся в госпитале соседнего Солсбери в критическом состоянии. Власти Великобритании заявляют, что это опять «Новичок». То есть то же вещество, каким якобы были отравлены Скрипали.

      Как передает из Эймсбери корреспондент НТВ Лиза Герсон, в городе полиция, ленточки, журналисты. Не хватает, конечно, людей в одежде химзащиты. Несмотря на сложное заявление министра здравоохранения, что опасность есть, но она невелика, вокруг ходят люди, дети и собаки. Никто не протирает детскими влажными салфетками ни ботинки, ни очки, как было рекомендовано Минздравом.

      Пара, которая отравилась в Эймсбери, въехала в дом всего две недели назад. В настоящее время они лежат в той же реанимации, куда четыре месяца назад привезли Скрипалей. К женщине, 44-летней Дон, приходила ее мать и заявила в интервью, что та находится при смерти. Британцу Чарли вроде бы немного легче.

      Друг Дона: «Он был в спальне какое-то время, потом вышел, чувствовал себя немного странно, вел себя странно. Качался, утыкался в стену, глаза были красные. Он был вспотевший. Мне пришлось вызвать скорую помощь».

      Известно, что оба британца в субботу, 30 июня, ездили из Эймсбери в Солсбери. После поездки им стало плохо. Сейчас выдвигаются самые невероятные версии: что Дон в Солсбери нашла окурок, в котором был «Новичок», докурила его, и отравилась. Другая версия: она нашла шприц где-то на земле, они оба укололись им, а в нем оказалось нервно-паралитическое вещество.

      Напомним, на уборку Солсбери были потрачены десятки миллионов фунтов. Его вычищали британская армия и дожди. Недавно в город приезжали принц Чарльз и Камилла для того, чтобы убедить возможных туристов: в городе нет опасности.

      Впрочем, сосед пострадавшей пары предложил более реалистичную и простую версию.

      Джуд, сосед: «Они принимали наркотики. Здесь почти все принимают наркотики».

      При этом, как сообщила на пресс-конференции глава больницы Кара Чарльз-Баркс, никто из обратившихся после инцидента в Эймсбери в больницу Солсбери не имел симптомов заражения нервно-паралитическим веществом.

      Кара Чарльз-Баркс: «К нам после инцидента обратились несколько человек, но ни у кого из них симптомов выявлено не было».

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