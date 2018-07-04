В Таиланде детям придется выбираться из пещеры в масках и с аквалангами

Двенадцать юных таиландских футболистов, которые оказались пленниками затопленной пещеры, начали учиться основам дайвинга. Спасатели показали им, как пользоваться масками для плавания под водой с аквалангом. Вариантов спасения немного. Либо с риском для жизни преодолеть несколько километров пещерного лабиринта, либо месяцами ждать окончания сезона дождей.
Немного йода на царапины и теплое одеяло. Еще одна ночь практически в километре под землей уже не кажется подросткам такой страшной. Теперь с ними в затопленной пещере постоянно находятся семеро спасателей — пятеро водолазов и врачи. Напряжение спало, а затянувшаяся история представляется почти приключением. С лиц не сходят улыбки. Короткое видео, где каждый из них представляется, а кто-то говорит, что с ним все хорошо, уже до дыр засмотрели на поверхности. У входа в пещеру дежурят матери мальчишек.
Мама: «Я так счастлива, что он жив! Очень хочу обнять сына. Я так соскучилась».
Пока нет ответа на вопрос о том, сколько еще ждать. Спасатели прорабатывают план операции. Ее финальный этап обещает быть куда сложнее и опаснее, чем поиски. Вариант бурения шахты и эвакуации юных футболистов и их тренера через потолок пещеры провалился. Все надежды разбились о толстый гранитный слой в горной породе. Пробить его оказалось нереально. Остается единственный выход.
Тан Сяолон, китайский спасатель: «Самый быстрый и прямой способ вывести их на поверхность, который мы видим, — это плыть по пещере. Маршрут уже проложен. От дальней точки, где базируются спасатели, до мальчишек не так далеко — 1200–1300 метров. Но практически все там затоплено».
Как передает корреспондент Антонина Кукушкина, придется нырять в масках и с аквалангами. Конечно, детей будут сопровождать дайверы — по два на каждого ребенка. Но мальчишки этим никогда не занимались, практически никто из них даже плавать не умеет. К тому же видимость в грязной воде минимальна, а пещера извилистая, проходы узкие. Воздушных мешков местами нет по 200–300 метров. Дети могут испугаться и запаниковать. Ситуация непредсказуемая.
Наронгсак Осотханакорн, губернатор провинции Чианграй: «Мы уже пробовали учить детей дышать в масках, но в воду они пока не спускались. Течение довольно сильное, пока опасно пускать их в воду. Для тех, кто не занимается дайвингом, пользоваться маской может быть довольно затруднительно, поэтому нужно дать им время привыкнуть. Они пока не ныряют».
Но как раз времени у спасателей и нет. Короткий период хорошей погоды с солнцем и без дождей заканчивается, в ближайшее время синоптики прогнозируют ливни. И в этом главная опасность. Именно дождевая вода отрезала детям путь из пещеры полторы недели назад. С помощью насосов ее уровень за последние сутки удалось снизить на метр, но дожди могут не только свести все усилия на нет, но и затопить полость, где находятся дети. Тем не менее давать старт последнему этапу операции спасатели не спешат.
Наронгсак Осотханакорн: «Мы должны быть на 100% уверены в безопасности, проводя операцию. Все будет зависеть от ситуации. Вряд ли мы сможем вывести всех одновременно, дети находятся в разном состоянии. Мы оценим ситуацию, если будет хоть какая-то угроза, мы не будем рисковать».
Ожидается, что решение о начале операции примут уже сегодня. Спасатели на поверхности тем временем отрабатывают, как будут действовать, когда мальчишки все же окажутся под открытым небом. Детей уже ждут машины скорой помощи и вертолет, который уже готов эвакуировать их в одну из близлежащих больниц.
Мама: «Я так счастлива, что он жив! Очень хочу обнять сына. Я так соскучилась».
Пока нет ответа на вопрос о том, сколько еще ждать. Спасатели прорабатывают план операции. Ее финальный этап обещает быть куда сложнее и опаснее, чем поиски. Вариант бурения шахты и эвакуации юных футболистов и их тренера через потолок пещеры провалился. Все надежды разбились о толстый гранитный слой в горной породе. Пробить его оказалось нереально. Остается единственный выход.
Тан Сяолон, китайский спасатель: «Самый быстрый и прямой способ вывести их на поверхность, который мы видим, — это плыть по пещере. Маршрут уже проложен. От дальней точки, где базируются спасатели, до мальчишек не так далеко — 1200–1300 метров. Но практически все там затоплено».
Как передает корреспондент Антонина Кукушкина, придется нырять в масках и с аквалангами. Конечно, детей будут сопровождать дайверы — по два на каждого ребенка. Но мальчишки этим никогда не занимались, практически никто из них даже плавать не умеет. К тому же видимость в грязной воде минимальна, а пещера извилистая, проходы узкие. Воздушных мешков местами нет по 200–300 метров. Дети могут испугаться и запаниковать. Ситуация непредсказуемая.
Наронгсак Осотханакорн, губернатор провинции Чианграй: «Мы уже пробовали учить детей дышать в масках, но в воду они пока не спускались. Течение довольно сильное, пока опасно пускать их в воду. Для тех, кто не занимается дайвингом, пользоваться маской может быть довольно затруднительно, поэтому нужно дать им время привыкнуть. Они пока не ныряют».
Но как раз времени у спасателей и нет. Короткий период хорошей погоды с солнцем и без дождей заканчивается, в ближайшее время синоптики прогнозируют ливни. И в этом главная опасность. Именно дождевая вода отрезала детям путь из пещеры полторы недели назад. С помощью насосов ее уровень за последние сутки удалось снизить на метр, но дожди могут не только свести все усилия на нет, но и затопить полость, где находятся дети. Тем не менее давать старт последнему этапу операции спасатели не спешат.
Наронгсак Осотханакорн: «Мы должны быть на 100% уверены в безопасности, проводя операцию. Все будет зависеть от ситуации. Вряд ли мы сможем вывести всех одновременно, дети находятся в разном состоянии. Мы оценим ситуацию, если будет хоть какая-то угроза, мы не будем рисковать».
Ожидается, что решение о начале операции примут уже сегодня. Спасатели на поверхности тем временем отрабатывают, как будут действовать, когда мальчишки все же окажутся под открытым небом. Детей уже ждут машины скорой помощи и вертолет, который уже готов эвакуировать их в одну из близлежащих больниц.
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