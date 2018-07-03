В Таиланде к найденным в пещере детям тянут свет и телефонные провода

Поставить точку в истории, которую называют не иначе как чудом, сейчас пытаются в Таиланде. Там ищут варианты, которые позволят вывести на поверхность 12 юных футболистов и их тренера. Почти 10 дней они провели в затопленной пещере. Многие уже не верили, что пропавших найдут живыми.
Напуганные, истощенные, но живые. Этого момента 12 мальчишек и их тренер ждали больше недели. В кромешной темноте промокшие и замерзшие, без еды и питьевой воды сидели на уступе. Счет времени группа давно потеряла.
Помощь уже близко. Вслед за двумя британскими ныряльщиками, которые и нашли пропавших, по узким извилистым проходам пещеры к группе пробиваются около тысячи человек — военные, ныряльщики, спелеологи, врачи.
Наронгсак Осоткханакон, глава провинции Чианграй: «Здоровью большинства детей ничто не угрожает. Лишь у некоторых есть небольшие травмы. Но мы можем подтвердить, что дети в порядке».
Как передает корреспондент Антонина Кукушкина, в пещеру доставили еду, спустили баллоны со сжатым воздухом, пытаются протянуть свет и даже проложить телефонные провода, чтобы дети могли поговорить с семьями. Мобильная связь в катакомбах не берет. Несмотря на то, что пропавших обнаружили, самое сложное еще впереди — их нужно вывести на поверхность.
Наронгсак Осоткханакон: «Мы не будем рисковать. Мы не будем выводить их из пещеры, пока это не будет на 100% безопасно. Я не могу сказать, сколько дней на это потребуется».
Эксперты полагают, это может занять еще не одни сутки, а то и месяц. Группа находится примерно в 4 километрах от выхода из пещеры, почти половину пути затопило полностью. Из-за дождей уровень воды не падает, несмотря на то, что ее откачивают круглосуточно. Для детей уже приготовили акваланги и маски, но смогут ли они осилить путь, на который и у опытных дайверов ушло 6 часов, — большой вопрос. К тому же ребят еще надо обучить нырять.
Другой вариант — выбираться через потолок пещеры. Там находится естественная скважина. Если удастся ее расширить, подростков и их тренера смогут поднять на канатах. А пока спасатели решают, как действовать дальше. У входа в катакомбы ребят и их тренера ждут взволнованные родственники и друзья.
Мама: «Это лучший день моей жизни. Мы столько дней ничего не знали о своих детях. Мы боялись, что больше никогда их не увидим».
Родственники обещают, что первое, что они сделают, — это обнимут спасенных. Правда, когда это произойдет, пока неизвестно.
Помощь уже близко. Вслед за двумя британскими ныряльщиками, которые и нашли пропавших, по узким извилистым проходам пещеры к группе пробиваются около тысячи человек — военные, ныряльщики, спелеологи, врачи.
Наронгсак Осоткханакон, глава провинции Чианграй: «Здоровью большинства детей ничто не угрожает. Лишь у некоторых есть небольшие травмы. Но мы можем подтвердить, что дети в порядке».
Как передает корреспондент Антонина Кукушкина, в пещеру доставили еду, спустили баллоны со сжатым воздухом, пытаются протянуть свет и даже проложить телефонные провода, чтобы дети могли поговорить с семьями. Мобильная связь в катакомбах не берет. Несмотря на то, что пропавших обнаружили, самое сложное еще впереди — их нужно вывести на поверхность.
Наронгсак Осоткханакон: «Мы не будем рисковать. Мы не будем выводить их из пещеры, пока это не будет на 100% безопасно. Я не могу сказать, сколько дней на это потребуется».
Эксперты полагают, это может занять еще не одни сутки, а то и месяц. Группа находится примерно в 4 километрах от выхода из пещеры, почти половину пути затопило полностью. Из-за дождей уровень воды не падает, несмотря на то, что ее откачивают круглосуточно. Для детей уже приготовили акваланги и маски, но смогут ли они осилить путь, на который и у опытных дайверов ушло 6 часов, — большой вопрос. К тому же ребят еще надо обучить нырять.
Другой вариант — выбираться через потолок пещеры. Там находится естественная скважина. Если удастся ее расширить, подростков и их тренера смогут поднять на канатах. А пока спасатели решают, как действовать дальше. У входа в катакомбы ребят и их тренера ждут взволнованные родственники и друзья.
Мама: «Это лучший день моей жизни. Мы столько дней ничего не знали о своих детях. Мы боялись, что больше никогда их не увидим».
Родственники обещают, что первое, что они сделают, — это обнимут спасенных. Правда, когда это произойдет, пока неизвестно.
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