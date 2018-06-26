США пообещали наказать Турцию за покупку С-400

Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем
С-400 приведет к односторонним санкциям против Анкары, заявили в Госдепартаменте.
По словам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, об этом представители Вашингтона «ясно говорили в ходе многочисленных контактов на высших уровнях».
Митчелл отметил, что санкции грозят Турции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который в том числе предусматривает введение ограничительных мер против стран, сотрудничающих с оборонными предприятиями России.
В частности, как заявил представитель Госдепа, закупка С-400 «неизбежно окажет воздействие» на военно-техническое сотрудничество Турции с США по проекту истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, передает ТАСС.
Уэсс Митчелл, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии: «Решение по С-400 качественным образом изменит турецко-американские отношения таким образом, что их будет чрезвычайно сложно починить. Мы с ними чрезвычайно тесно работаем в сфере разведки и других. Тем не менее это способно „отравить пунш“».
Напомним, в июле прошлого года стало известно, что Анкара и Москва подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В конце сентября контракт вступил в действие, а Россия получила от Турции аванс. А в марте этого года Сергей Лавров сообщил, что Анкара попросила ускорить процесс поставки С-400, и отметил, что эта просьба будет выполнена.
В Вашингтоне же называли «проблемой покупку Турцией российских С-400». В ответ Реджеп Эрдоган отмечал, что не понимает беспокойства США.
Митчелл отметил, что санкции грозят Турции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который в том числе предусматривает введение ограничительных мер против стран, сотрудничающих с оборонными предприятиями России.
В частности, как заявил представитель Госдепа, закупка С-400 «неизбежно окажет воздействие» на военно-техническое сотрудничество Турции с США по проекту истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, передает ТАСС.
Уэсс Митчелл, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии: «Решение по С-400 качественным образом изменит турецко-американские отношения таким образом, что их будет чрезвычайно сложно починить. Мы с ними чрезвычайно тесно работаем в сфере разведки и других. Тем не менее это способно „отравить пунш“».
Напомним, в июле прошлого года стало известно, что Анкара и Москва подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В конце сентября контракт вступил в действие, а Россия получила от Турции аванс. А в марте этого года Сергей Лавров сообщил, что Анкара попросила ускорить процесс поставки С-400, и отметил, что эта просьба будет выполнена.
В Вашингтоне же называли «проблемой покупку Турцией российских С-400». В ответ Реджеп Эрдоган отмечал, что не понимает беспокойства США.
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