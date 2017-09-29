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    Россия получила от Турции аванс за С-400

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    Россия получила от Турции аванс за С-400

    Россия получила от Турции аванс за <nobr>С-400</nobr>

    Помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие.

    По словам Кожина, Анкара уже внесла аванс.

    Владимир Кожин, помощник президента РФ: «Контракт вступил в действие, аванс заплачен. По конкретным срокам пока ничего не могу сказать».

    Также помощник российского лидера отметил, что Россия в рамках контракта не собирается передавать Турции технологии, передает «Интерфакс».

    смотретьЭрдоган объявил о подписании с РФ соглашения о покупке С-400
    Эрдоган объявил о подписании с РФ соглашения о покупке С-400
    Напомним, в конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Москва и Анкара подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке зенитно-ракетных комплексов. А позднее турецкий лидер сообщил, что Турция внесла задаток за С-400.

    Надо сказать, что обеспокоенность в связи с поставками С-400 высказывали в Вашингтоне. Однако Эрдоган назвал подобные заявления «воплями» и заявил, что Турция будет самостоятельно принимать решения в сфере обеспечения своей безопасности.

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