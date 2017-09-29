Россия получила от Турции аванс за С-400

Помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку
С-400 Турции вступил в действие.
По словам Кожина, Анкара уже внесла аванс.
Владимир Кожин, помощник президента РФ: «Контракт вступил в действие, аванс заплачен. По конкретным срокам пока ничего не могу сказать».
Также помощник российского лидера отметил, что Россия в рамках контракта не собирается передавать Турции технологии, передает «Интерфакс».
Напомним, в конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Москва и Анкара подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке зенитно-ракетных комплексов. А позднее турецкий лидер сообщил, что Турция внесла задаток за С-400.
Надо сказать, что обеспокоенность в связи с поставками С-400 высказывали в Вашингтоне. Однако Эрдоган назвал подобные заявления «воплями» и заявил, что Турция будет самостоятельно принимать решения в сфере обеспечения своей безопасности.
Владимир Кожин, помощник президента РФ: «Контракт вступил в действие, аванс заплачен. По конкретным срокам пока ничего не могу сказать».
Также помощник российского лидера отметил, что Россия в рамках контракта не собирается передавать Турции технологии, передает «Интерфакс».
Напомним, в конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Москва и Анкара подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке зенитно-ракетных комплексов. А позднее турецкий лидер сообщил, что Турция внесла задаток за С-400.
Надо сказать, что обеспокоенность в связи с поставками С-400 высказывали в Вашингтоне. Однако Эрдоган назвал подобные заявления «воплями» и заявил, что Турция будет самостоятельно принимать решения в сфере обеспечения своей безопасности.
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