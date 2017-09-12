Эрдоган: депозит за российские С-400 уже внесен

Реджеп Тайип Эрдоган опроверг сообщения западных СМИ о том, что Турция откажется от покупки российских
зенитно-ракетных комплексов С-400.
По словам турецкого президента, депозит за комплексы уже внесен.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Наши друзья уже подписали соглашение по С-400. Депозит, насколько я знаю, также уже оплачен. Процесс продолжится передачей кредита нам от России. И я, и господин Путин решительно настроены по этому вопросу».
При этом он подчеркнул, что Турция сама будет принимать «решения, касающиеся независимости», опровергнув заявления западных СМИ о том, что его страна может отказаться от сделки из-за того, что С-400 не соответствует стандартам НАТО, сообщает Hürriyet Daily News.
Напомним, в конце июля Эрдоган сообщил, что Анкара и Москва подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом турецкий президент подчеркивал, что не понимает беспокойства США из-за переговоров о поставке комплексов.
Зенитные ракетные системы дальнего действия С-400 «Триумф» предназначены для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Ранее сообщалось, что Россия получила от других стран около 10 заявок на С-400.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Наши друзья уже подписали соглашение по С-400. Депозит, насколько я знаю, также уже оплачен. Процесс продолжится передачей кредита нам от России. И я, и господин Путин решительно настроены по этому вопросу».
При этом он подчеркнул, что Турция сама будет принимать «решения, касающиеся независимости», опровергнув заявления западных СМИ о том, что его страна может отказаться от сделки из-за того, что С-400 не соответствует стандартам НАТО, сообщает Hürriyet Daily News.
Напомним, в конце июля Эрдоган сообщил, что Анкара и Москва подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом турецкий президент подчеркивал, что не понимает беспокойства США из-за переговоров о поставке комплексов.
Зенитные ракетные системы дальнего действия С-400 «Триумф» предназначены для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Ранее сообщалось, что Россия получила от других стран около 10 заявок на С-400.
Комментарии