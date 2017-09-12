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  • 12.09, 12:36

    Эрдоган: депозит за российские С-400 уже внесен

    2 комментария
    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
    Эрдоган: депозит за российские <nobr>С-400</nobr> уже внесен

    Эрдоган: депозит за российские С-400 уже внесен

    Эрдоган: депозит за российские <nobr>С-400</nobr> уже внесен
  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

    • Реджеп Тайип Эрдоган опроверг сообщения западных СМИ о том, что Турция откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

    По словам турецкого президента, депозит за комплексы уже внесен.

    Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Наши друзья уже подписали соглашение по С-400. Депозит, насколько я знаю, также уже оплачен. Процесс продолжится передачей кредита нам от России. И я, и господин Путин решительно настроены по этому вопросу».

    При этом он подчеркнул, что Турция сама будет принимать «решения, касающиеся независимости», опровергнув заявления западных СМИ о том, что его страна может отказаться от сделки из-за того, что С-400 не соответствует стандартам НАТО, сообщает Hürriyet Daily News.

    смотретьЭрдоган объявил о подписании с РФ соглашения о покупке С-400
    Эрдоган объявил о подписании с РФ соглашения о покупке С-400
    Напомним, в конце июля Эрдоган сообщил, что Анкара и Москва подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом турецкий президент подчеркивал, что не понимает беспокойства США из-за переговоров о поставке комплексов.

    Зенитные ракетные системы дальнего действия С-400 «Триумф» предназначены для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Ранее сообщалось, что Россия получила от других стран около 10 заявок на С-400.

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