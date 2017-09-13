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  • 13.09, 14:22

    Эрдоган ответил на «вопли» США о поставках С-400

    3 комментария

    Эрдоган ответил на «вопли» США о поставках С-400

    Эрдоган ответил на «вопли» США о поставках <nobr>С-400</nobr>

    Президент Турции заявил, что Анкара будет самостоятельно принимать решения в сфере обеспечению своей безопасности.

    Так Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на заявление Пентагона о том, что поставка российских систем С-400 в Турцию вызывает беспокойство.

    Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Они начали вопить, когда мы договорились о покупке С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше. Мы сами хозяева в своем доме».

    Также турецкий лидер отметил, что после отказа США и Израиля поставлять боевые беспилотники Турция самостоятельно наладила их выпуск, передает РИА Новости.

    Ранее в Пентагоне заявили, что довели до сведения Анкары, что испытывают беспокойство в связи с потенциальным приобретением Турцией С-400. При этом в военном ведомстве отметили, что Турция остается ключевым союзником НАТО.

    смотретьЭрдоган объявил о подписании с РФ соглашения о покупке С-400
    Эрдоган объявил о подписании с РФ соглашения о покупке С-400
    Напомним, в конце июля Эрдоган заявил, что РФ и Турция подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400. А накануне турецкий президент сообщил, что Турция уже внесла России задаток за С-400. При этом в Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ подчеркнули, что поставка комплексов Турции полностью отвечает геополитическим интересам России, отметив, что пока считают некорректным раскрывать все детали контракта.

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