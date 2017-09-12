Россия готова начать поставки С-400 в Турцию

Россия и Турция достигли договоренности о поставке систем противовоздушной обороны
С-400 и подписали контракт.
Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС), детали контракта не разглашаются, а приоритетное право комментировать соглашение принадлежит заказчику, то есть Турции.
Пресс-служба ФСВТС: «В силу специфики и чувствительности темы на данном этапе считаем некорректным раскрывать все детали. Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику».
При этом в ведомстве отметили, что поставка С-400 Турции полностью отвечает геополитическим интересам России, передает «Интерфакс».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что депозит за комплексы С-400 уже внесен. По словам Эрдогана, он, также как и президент России, «решительно настроен по этому вопросу».
В конце июля глава Турции сообщил, что Анкара и Москва подписали документы в рамках соглашения о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом Эрдоган подчеркивал, что не понимает беспокойства США из-за переговоров о поставке комплексов.
Зенитные ракетные системы дальнего действия С-400 «Триумф» предназначены для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Ранее сообщалось, что Россия получила от других стран около 10 заявок на С-400.
Пресс-служба ФСВТС: «В силу специфики и чувствительности темы на данном этапе считаем некорректным раскрывать все детали. Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику».
При этом в ведомстве отметили, что поставка С-400 Турции полностью отвечает геополитическим интересам России, передает «Интерфакс».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что депозит за комплексы С-400 уже внесен. По словам Эрдогана, он, также как и президент России, «решительно настроен по этому вопросу».
В конце июля глава Турции сообщил, что Анкара и Москва подписали документы в рамках соглашения о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом Эрдоган подчеркивал, что не понимает беспокойства США из-за переговоров о поставке комплексов.
Зенитные ракетные системы дальнего действия С-400 «Триумф» предназначены для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Ранее сообщалось, что Россия получила от других стран около 10 заявок на С-400.
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