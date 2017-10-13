В НАТО назвали «проблемой» покупку Турцией российских С-400

Постпред США при НАТО назвала проблемой покупку Турцией российских
С-400 и заявила, что «США не хотят, чтобы Турция сближалась с Россией».
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В интервью газете The Washington Post, постоянный представитель США при НАТО назвала решение Турции о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» «большой проблемой».
Кэй Бэйли Хатчисон, постоянный представитель США при НАТО: «Это вызвало тревогу в НАТО, поскольку российские системы несовместимы с теми системами, которые использует альянс».
По словам Хатчисон, Турция является ключевым партнером США и Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Анкарой и не желает, чтобы та сближалась с Москвой.
Кэй Бэйли Хатчисон: «США не хотят, чтобы Турция сближалась с Россией. Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции».
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Москва и Анкара подписали документы в рамках соглашения о покупке систем С-400. А в конце сентября помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие и Россия уже получила от Турции аванс. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в начале недели сообщил, при каких условиях Анкара может отказаться от покупки российских ЗРК.
Кэй Бэйли Хатчисон, постоянный представитель США при НАТО: «Это вызвало тревогу в НАТО, поскольку российские системы несовместимы с теми системами, которые использует альянс».
По словам Хатчисон, Турция является ключевым партнером США и Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Анкарой и не желает, чтобы та сближалась с Москвой.
Кэй Бэйли Хатчисон: «США не хотят, чтобы Турция сближалась с Россией. Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции».
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Москва и Анкара подписали документы в рамках соглашения о покупке систем С-400. А в конце сентября помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие и Россия уже получила от Турции аванс. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в начале недели сообщил, при каких условиях Анкара может отказаться от покупки российских ЗРК.
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