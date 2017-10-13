Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара

    В НАТО назвали «проблемой» покупку Турцией российских С-400

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Сергей Пивоваров
    В НАТО назвали «проблемой» покупку Турцией российских <nobr>С-400</nobr>

    В НАТО назвали «проблемой» покупку Турцией российских С-400

    В НАТО назвали «проблемой» покупку Турцией российских <nobr>С-400</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Сергей Пивоваров

    • Постпред США при НАТО назвала проблемой покупку Турцией российских С-400 и заявила, что «США не хотят, чтобы Турция сближалась с Россией».

    В интервью газете The Washington Post, постоянный представитель США при НАТО назвала решение Турции о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» «большой проблемой».

    Кэй Бэйли Хатчисон, постоянный представитель США при НАТО: «Это вызвало тревогу в НАТО, поскольку российские системы несовместимы с теми системами, которые использует альянс».

    По словам Хатчисон, Турция является ключевым партнером США и Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Анкарой и не желает, чтобы та сближалась с Москвой.

    Кэй Бэйли Хатчисон: «США не хотят, чтобы Турция сближалась с Россией. Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции».

    смотретьЭрдоган объявил о подписании с РФ соглашения о покупке С-400
    Эрдоган объявил о подписании с РФ соглашения о покупке С-400
    Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Москва и Анкара подписали документы в рамках соглашения о покупке систем С-400. А в конце сентября помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие и Россия уже получила от Турции аванс. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в начале недели сообщил, при каких условиях Анкара может отказаться от покупки российских ЗРК.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru