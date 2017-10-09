Турция пригрозила отказаться от покупки российских систем С-400

Анкара может отказаться от покупки зенитных ракетных систем
С-400, если российская сторона откажется от их совместного производства. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Мевлют Чавушоглу: «Мы не получали никакого официального отказа по этой теме. Владимир Путин сам нам сказал, что мы можем предпринимать шаги для совместного производства. Поэтому технологии будут актуальными. Но если Россия к этому относится отрицательно, то мы можем заключить соглашение с другой страной».
По словам Чавушоглу, Турции срочно нужно приобрести системы ПВО для защиты воздушного пространства, передает ТАСС.
Мевлют Чавушоглу: «Однако если настроенные против России страны не хотят, чтобы Турция покупала у нее С-400, то они должны предоставить нам свой вариант».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Москва и Анкара подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке систем С-400. В конце сентября помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие и Россия получила от Турции аванс. При этом он подчеркнул, что Россия в рамках контракта не собирается передавать военные технологии.
По словам Чавушоглу, Турции срочно нужно приобрести системы ПВО для защиты воздушного пространства, передает ТАСС.
Мевлют Чавушоглу: «Однако если настроенные против России страны не хотят, чтобы Турция покупала у нее С-400, то они должны предоставить нам свой вариант».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Москва и Анкара подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке систем С-400. В конце сентября помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие и Россия получила от Турции аванс. При этом он подчеркнул, что Россия в рамках контракта не собирается передавать военные технологии.
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