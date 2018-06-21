Турция получила от США первый F-35

Американская компания Lockheed Martin передала Турции первый
F-35.
Торжественная церемония, которая транслировалась в Интернете, прошла на предприятии в Форт-Уэрт (штат Техас).
Как сообщает Anadolu, находиться первый турецкий F-35 будет на авиабазе «Люк» в Аризоне. Самолет будут использовать для подготовки пилотов.
Всего Турция намерена принять на вооружение 100 американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. В программе по разработке F-35, кроме США и Турции, принимают участие Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Норвегия и Дания.
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Турция приступила к обсуждению альтернативных вариантов, на случай если с поставками F-35 из США возникнут проблемы. В частности, поступали сообщения о том, что Анкара рассматривает возможность покупки у России истребителей Су-57.
Разговоры об отказе Вашингтона поставлять F-35 начали звучать на фоне недовольства США решением Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. В связи с этим помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявлял, что решение о закупке российских систем может «негативно сказаться на участии Турции в программе F-35».
Как сообщает Anadolu, находиться первый турецкий F-35 будет на авиабазе «Люк» в Аризоне. Самолет будут использовать для подготовки пилотов.
Всего Турция намерена принять на вооружение 100 американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. В программе по разработке F-35, кроме США и Турции, принимают участие Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Норвегия и Дания.
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Турция приступила к обсуждению альтернативных вариантов, на случай если с поставками F-35 из США возникнут проблемы. В частности, поступали сообщения о том, что Анкара рассматривает возможность покупки у России истребителей Су-57.
Разговоры об отказе Вашингтона поставлять F-35 начали звучать на фоне недовольства США решением Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. В связи с этим помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявлял, что решение о закупке российских систем может «негативно сказаться на участии Турции в программе F-35».
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