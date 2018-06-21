    Турция получила от США первый F-35

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Amir Cohen
    Турция получила от США первый <nobr>F-35</nobr>

    Турция получила от США первый F-35

    Турция получила от США первый <nobr>F-35</nobr>
  • Фото: Reuters © 2018, Amir Cohen

    • Американская компания Lockheed Martin передала Турции первый F-35.

    Торжественная церемония, которая транслировалась в Интернете, прошла на предприятии в Форт-Уэрт (штат Техас).

    Как сообщает Anadolu, находиться первый турецкий F-35 будет на авиабазе «Люк» в Аризоне. Самолет будут использовать для подготовки пилотов.

    Всего Турция намерена принять на вооружение 100 американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. В программе по разработке F-35, кроме США и Турции, принимают участие Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Норвегия и Дания.

    Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Турция приступила к обсуждению альтернативных вариантов, на случай если с поставками F-35 из США возникнут проблемы. В частности, поступали сообщения о том, что Анкара рассматривает возможность покупки у России истребителей Су-57.

    Разговоры об отказе Вашингтона поставлять F-35 начали звучать на фоне недовольства США решением Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. В связи с этим помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявлял, что решение о закупке российских систем может «негативно сказаться на участии Турции в программе F-35».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru