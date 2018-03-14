Лавров: Россия ускорит поставку С-400 Турции

Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки зенитных ракетных систем
С-400, и эта просьба будет выполнена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге в Москве после переговоров с турецким коллегой.
Сергей Лавров: «В ответ на просьбу наших турецких партнеров ускорить первоначально планировавшиеся сроки поставки мы реагируем позитивно».
При этом он не стал называть конкретных сроков поставки систем турецкой стороне. По его словам, данный вопрос не предназначен для публичной сферы, сейчас его в практическом плане обсуждают специалисты.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу со своей стороны заявил, что ускорение поставок С-400 соответствует интересам его страны, передает «Интерфакс».
Мевлют Чавушоглу: «Максимально быстрые сроки поставки С-400 отвечают нашим интересам».
В конце июля 2017 года стало известно, что Анкара и Москва подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В конце сентября помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие и Россия получила от Турции аванс.
На прошлой неделе в интервью немецкому изданию Zeit Online Мевлют Чавушоглу объяснил, что Турции были срочно необходимы системы ПВО и только Россия смогла гарантировать их оперативную поставку. Именно поэтому и был сделан выбор в пользу российских систем.
При этом он не стал называть конкретных сроков поставки систем турецкой стороне. По его словам, данный вопрос не предназначен для публичной сферы, сейчас его в практическом плане обсуждают специалисты.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу со своей стороны заявил, что ускорение поставок С-400 соответствует интересам его страны, передает «Интерфакс».
Мевлют Чавушоглу: «Максимально быстрые сроки поставки С-400 отвечают нашим интересам».
В конце июля 2017 года стало известно, что Анкара и Москва подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В конце сентября помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие и Россия получила от Турции аванс.
На прошлой неделе в интервью немецкому изданию Zeit Online Мевлют Чавушоглу объяснил, что Турции были срочно необходимы системы ПВО и только Россия смогла гарантировать их оперативную поставку. Именно поэтому и был сделан выбор в пользу российских систем.
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