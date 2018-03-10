В МИД Турции объяснили покупку С-400 у России срочной необходимостью

Турция могла купить зенитные ракетные системы у США или Германии, но выбрала Россию, так как Россия гарантировала поставки в ближайшее время, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Зенитные ракетные системы были необходимы Турции как можно скорее, поэтому власти страны сделали выбор в пользу российских С-400. Об этом в интервью немецкому изданию Zeit Online заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции: «Нам они нужны были срочно, потому что у нас не было системы противоракетной обороны. В США у нас была даже проблема с покупкой простого оружия из-за сомнений в Конгрессе. Мы должны были у кого-нибудь приобрести. Если правительство США может гарантировать, что Конгресс позволит, то мы купим их системы Patriot».
Чавушоглу добавил, что Турция была готова покупать ЗРС у союзников по НАТО, например, у Германии, так как качество устраивало турецкую сторону. Однако «если мы ничего не получаем от наших союзников, то должны доставать где-то еще», передает слова министра ТАСС.
Напомним, в конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что РФ и Турция подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке С-400. А в конце сентября стало известно, что контракт вступил в действие, а Россия уже получила от Турции аванс. Как сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, Анкара заплатит за четыре дивизиона С-400 2,5 млрд долларов.
При этом в США называли «проблемой» покупку Турцией российских С-400, отмечая, что Вашингтон не хотел бы, чтобы Анкара сближалась с Москвой. Эрдоган же отвечал, что не понимает беспокойства США из-за переговоров о поставке комплексов.
Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции: «Нам они нужны были срочно, потому что у нас не было системы противоракетной обороны. В США у нас была даже проблема с покупкой простого оружия из-за сомнений в Конгрессе. Мы должны были у кого-нибудь приобрести. Если правительство США может гарантировать, что Конгресс позволит, то мы купим их системы Patriot».
Чавушоглу добавил, что Турция была готова покупать ЗРС у союзников по НАТО, например, у Германии, так как качество устраивало турецкую сторону. Однако «если мы ничего не получаем от наших союзников, то должны доставать где-то еще», передает слова министра ТАСС.
Напомним, в конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что РФ и Турция подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке С-400. А в конце сентября стало известно, что контракт вступил в действие, а Россия уже получила от Турции аванс. Как сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, Анкара заплатит за четыре дивизиона С-400 2,5 млрд долларов.
При этом в США называли «проблемой» покупку Турцией российских С-400, отмечая, что Вашингтон не хотел бы, чтобы Анкара сближалась с Москвой. Эрдоган же отвечал, что не понимает беспокойства США из-за переговоров о поставке комплексов.
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