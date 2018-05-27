СМИ: Турция может купить истребители Су-57 вместо F-35

Турция рассматривает возможность покупки у России истребителей
Су-57, если США откажутся поставлять республике F-35.
По данным газеты Yeni Şafak, Турция приступила к обсуждению альтернативных вариантов, на случай если с поставками истребителей F-35 из США возникнут проблемы. При этом, отмечает издание, Анкара не намерена отказываться от своего права на американские самолеты, поставка которых должна начаться уже в июне этого года.
Тем не менее, если поставки американских истребителей сорвутся, наиболее вероятной альтернативой им могут стать российские истребители пятого поколения Су-57. При этом уточняется, что пока Анкара не делала каких-либо официальных заявлений по этой теме.
Ранее Турция заявляла о намерении закупить более 100 истребителей F-35A. Однако новый законопроект о бюджете Пентагона лишил министра обороны права одобрить эту поставку без предоставления доклада о покупке Анкарой российских ЗРК С-400. Данная мера может серьезно помешать контракту по закупке истребителей.
Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой тем временем заявил, что страна может принять меры против США, если Вашингтон откажется поставить Анкаре F-35.
Напомним, в середине марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400, и добавил, что эта просьба будет выполнена. В прошлом месяце глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что российская сторона приступила к исполнению контракта. Против этого приобретения выступают США: Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями за покупку С-400.
Тем не менее, если поставки американских истребителей сорвутся, наиболее вероятной альтернативой им могут стать российские истребители пятого поколения Су-57. При этом уточняется, что пока Анкара не делала каких-либо официальных заявлений по этой теме.
Ранее Турция заявляла о намерении закупить более 100 истребителей F-35A. Однако новый законопроект о бюджете Пентагона лишил министра обороны права одобрить эту поставку без предоставления доклада о покупке Анкарой российских ЗРК С-400. Данная мера может серьезно помешать контракту по закупке истребителей.
Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой тем временем заявил, что страна может принять меры против США, если Вашингтон откажется поставить Анкаре F-35.
Напомним, в середине марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400, и добавил, что эта просьба будет выполнена. В прошлом месяце глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что российская сторона приступила к исполнению контракта. Против этого приобретения выступают США: Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями за покупку С-400.
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