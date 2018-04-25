Россия начала производство С-400 для Турции

Россия приступила к производству зенитных ракетных систем
С-400 для Турции. Об этом заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
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Как заявил Михеев РИА Новости, российская сторона уже приступила к исполнению контракта. Он пояснил, что речь идет о начале производства ЗРС, а не о начале поставок.
Александр Михеев: «(Начато) производство. Там есть циклы, этапы. Все оговорено, будем выполнять наши обязательства».
В конце сентября прошлого года стало известно, что контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие и Россия уже получила от Турции аванс. В середине марта текущего года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400, и добавил, что эта просьба будет выполнена. Против сделки выступают США: на прошлой неделе Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями за покупку С-400.
Александр Михеев: «(Начато) производство. Там есть циклы, этапы. Все оговорено, будем выполнять наши обязательства».
В конце сентября прошлого года стало известно, что контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие и Россия уже получила от Турции аванс. В середине марта текущего года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400, и добавил, что эта просьба будет выполнена. Против сделки выступают США: на прошлой неделе Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями за покупку С-400.
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