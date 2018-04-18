Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями за покупку российских С-400

Турция может попасть под санкции в рамках CAATSA
из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.
Также данный шаг Анкары, по словам политика, может осложнить ее участие в программе по истребителям пятого поколения F-35, передает РИА Новости.
CAATSA — закон США «О противодействии противникам Америки через санкции». Он был принят в августе 2017 года.
Напомним, в конце июля прошлого года Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и РФ подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке С-400. А в конце сентября стало известно, что контракт вступил в действие, а Россия уже получила от Турции аванс.
В Вашингтоне изначально называли «проблемой» покупку Турцией российских С-400 и выступали против сближения Анкары с Москвой. В МИД Турции объясняли выбор в пользу российских комплексов срочной необходимостью в таких вооружениях. В середине марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400, и добавил, что эта просьба будет выполнена.
CAATSA — закон США «О противодействии противникам Америки через санкции». Он был принят в августе 2017 года.
Напомним, в конце июля прошлого года Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и РФ подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке С-400. А в конце сентября стало известно, что контракт вступил в действие, а Россия уже получила от Турции аванс.
В Вашингтоне изначально называли «проблемой» покупку Турцией российских С-400 и выступали против сближения Анкары с Москвой. В МИД Турции объясняли выбор в пользу российских комплексов срочной необходимостью в таких вооружениях. В середине марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400, и добавил, что эта просьба будет выполнена.
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