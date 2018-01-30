Госдеп: США готовы ввести санкции против России по новому закону

Программа санкций будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит свои «провокационные и дестабилизирующие» действия, заявили в Госдепартаменте США.
В официальном заявлении Госдепа говорится, что санкционная политика будет продолжаться до тех пор, «пока Россия не удовлетворит требования конгресса и администрации США в отношении тех действий, которые и привели к введению санкций».
Госдепартамент США: «Санкции должны наказывать Россию за ее действия. Предотвращая покупку российского военного оборудования другими странами, мы лишаем Россию доходов от этих сделок, которые могли быть использованы для осуществляемой ею международной кампании по враждебному влиянию и дестабилизации».
При этом в ведомстве отметили, что с 29 января США начинают вводить санкции против России в рамках закона «О противодействии противникам Америки».
Госдепартамент США: «Начиная с сегодняшнего дня, 29 января по местному времени, Госдепартамент может начать вводить санкции в соответствии с разделом 231 закона „О противодействии противникам США посредством санкций“ (CAATSA) за значительные транзакции организациями из российского оборонного или разведывательного сектора».
Между тем представитель Госдепа Хезер Науэрт пояснила, что возможные новые санкции будут направлены в основном против зарубежных партнеров России, осуществляющих крупные сделки с российским оборонным сектором и разведкой.
Хезер Науэрт, представитель Госдепа США: «Говоря в общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором».
Науэрт добавила, что иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены как публично, так и в частном порядке о том, что существенные сделки с включенными в санкционный перечень российскими субъектами приведут к санкциям.
Также она отметила, что в рамках закона «О противодействии противникам Америки путем санкций» Госдеп продолжает работу с соответствующими комитетами конгресса США, проводятся закрытые брифинги. Распространяться о деталях этих закрытых встреч Науэрт отказалась, передает ТАСС.
Закон «О противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATSA) был принят в США в июле 2017 года. Согласно ему, в течение полугода администрация должна была предоставить конгрессу ряд докладов о потенциальных санкциях против РФ.
Госдепартамент США: «Санкции должны наказывать Россию за ее действия. Предотвращая покупку российского военного оборудования другими странами, мы лишаем Россию доходов от этих сделок, которые могли быть использованы для осуществляемой ею международной кампании по враждебному влиянию и дестабилизации».
При этом в ведомстве отметили, что с 29 января США начинают вводить санкции против России в рамках закона «О противодействии противникам Америки».
Госдепартамент США: «Начиная с сегодняшнего дня, 29 января по местному времени, Госдепартамент может начать вводить санкции в соответствии с разделом 231 закона „О противодействии противникам США посредством санкций“ (CAATSA) за значительные транзакции организациями из российского оборонного или разведывательного сектора».
Между тем представитель Госдепа Хезер Науэрт пояснила, что возможные новые санкции будут направлены в основном против зарубежных партнеров России, осуществляющих крупные сделки с российским оборонным сектором и разведкой.
Хезер Науэрт, представитель Госдепа США: «Говоря в общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором».
Науэрт добавила, что иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены как публично, так и в частном порядке о том, что существенные сделки с включенными в санкционный перечень российскими субъектами приведут к санкциям.
Также она отметила, что в рамках закона «О противодействии противникам Америки путем санкций» Госдеп продолжает работу с соответствующими комитетами конгресса США, проводятся закрытые брифинги. Распространяться о деталях этих закрытых встреч Науэрт отказалась, передает ТАСС.
Закон «О противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATSA) был принят в США в июле 2017 года. Согласно ему, в течение полугода администрация должна была предоставить конгрессу ряд докладов о потенциальных санкциях против РФ.
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