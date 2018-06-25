Эксперты положительно оценили победу Эрдогана для развития российско-турецких проектов

Владимир Путин лично позвонил турецкому коллеге, чтобы пожелать успехов в дальнейшей работе. Кроме того, лидеры России и Турции подтвердили взаимную заинтересованность в расширении партнерских связей между двумя странами.
«Второго Эрдогана не существует» — таким был один из лозунгов предвыборной кампании, и он, что называется, выстрелил. Эрдоган сделал ставку на растущий консервативный средний класс, который за 15 лет действующей турецкой власти заметно окреп. Эрдоган был признанным фаворитом гонки, выборы прошли спокойно.
Реджеп Тайип Эрдоган: «Победитель этих выборов — демократия, наш народ. Это нация, которая голыми руками остановила путчистов, танки, артиллерию, самолеты и пушки, сегодня защищает свою независимость и будущее. Турция решила встать на сторону роста, развития, инвестиций, обогащения, решила стать уважаемой, почетной и влиятельной страной».
Вообще-то, сейчас турецкая экономика демонстрирует неуверенный рост, лира обесценивается. Но власти списывают эти трудности на происки внешних недругов. И, как показал подсчет голосов, порядка 52% избирателей им верят, голосуя за стабильность и твердую руку.
Борис Долгов, старший научный сотрудник центра арабских исследований института востоковедения РАН: «Действительно, значительная часть турецкого общества поддерживает политику как внутреннюю, так и внешнюю Эрдогана в связи с его, так скажем, амбициозными проектами и внутри страны, и политикой за рубежом, в частности, в Сирии и в отношениях с Россией».
Параллельно прошли парламентские выборы. Союзники Эрдогана — Партия справедливости и развития — показали более скромный результат, набрав порядка 40% голосов. Впрочем, в союзе с Партией националистического движения они все равно берут большинство в парламенте.
Некоторые соперники Эрдогана, в частности, прокурдская Партия демократии народов, тоже укрепили позиции. Но это уже не играет большой роли, поскольку скоро вступают в силу изменения конституции, дающие президенту огромные полномочия. Выборы, кстати, были досрочными, что отчасти объяснялось необходимостью переформатирования власти для окончательного устранения последствий путча 2016 года и для перехода от парламентской к президентской форме правления.
Соли Озейль, политолог: «Это приведет к очень серьезной монополизации власти, хотя Эрдоган пообещал после выборов сделать судебную систему более независимой и свободной. Посмотрим. Еще он обещал отменить чрезвычайное положение, действующее в стране уже два года, введенное после неудачного путча. Это было бы хорошей проверкой того, что мы должны ожидать в новой системе».
В западной прессе много пишут о турецких выборах, называя новые полномочия Эрдогана «суперпрезидентскими». Аналитики обеспокоены его растущей неуступчивостью по отношению к Америке и Евросоюзу. Турция остается сложным партнером, осознающим свою ключевую роль в регионе и играющим в собственную геополитическую игру.
Евгений Бахревский, исполняющий обязанности директора института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва: «Эрдоган — давний наш партнер, многолетний, которого мы хорошо знаем, который, в общем, не представляет никакой особенной загадки для российской внешней политики. Я думаю, что в целом это хорошие новости для российско-турецких отношений, потому что все намеченные наши стратегические планы взаимодействия, в том числе такие масштабные проекты, как станция „Аккую“ и „Турецкий поток“, это все будет продолжаться и, возможно, даже развиваться еще более бурно».
Президент Путин уже поздравил Эрдогана с победой, сначала телеграммой, а потом и лично по телефону.
Реджеп Тайип Эрдоган: «Победитель этих выборов — демократия, наш народ. Это нация, которая голыми руками остановила путчистов, танки, артиллерию, самолеты и пушки, сегодня защищает свою независимость и будущее. Турция решила встать на сторону роста, развития, инвестиций, обогащения, решила стать уважаемой, почетной и влиятельной страной».
Вообще-то, сейчас турецкая экономика демонстрирует неуверенный рост, лира обесценивается. Но власти списывают эти трудности на происки внешних недругов. И, как показал подсчет голосов, порядка 52% избирателей им верят, голосуя за стабильность и твердую руку.
Борис Долгов, старший научный сотрудник центра арабских исследований института востоковедения РАН: «Действительно, значительная часть турецкого общества поддерживает политику как внутреннюю, так и внешнюю Эрдогана в связи с его, так скажем, амбициозными проектами и внутри страны, и политикой за рубежом, в частности, в Сирии и в отношениях с Россией».
Параллельно прошли парламентские выборы. Союзники Эрдогана — Партия справедливости и развития — показали более скромный результат, набрав порядка 40% голосов. Впрочем, в союзе с Партией националистического движения они все равно берут большинство в парламенте.
Некоторые соперники Эрдогана, в частности, прокурдская Партия демократии народов, тоже укрепили позиции. Но это уже не играет большой роли, поскольку скоро вступают в силу изменения конституции, дающие президенту огромные полномочия. Выборы, кстати, были досрочными, что отчасти объяснялось необходимостью переформатирования власти для окончательного устранения последствий путча 2016 года и для перехода от парламентской к президентской форме правления.
Соли Озейль, политолог: «Это приведет к очень серьезной монополизации власти, хотя Эрдоган пообещал после выборов сделать судебную систему более независимой и свободной. Посмотрим. Еще он обещал отменить чрезвычайное положение, действующее в стране уже два года, введенное после неудачного путча. Это было бы хорошей проверкой того, что мы должны ожидать в новой системе».
В западной прессе много пишут о турецких выборах, называя новые полномочия Эрдогана «суперпрезидентскими». Аналитики обеспокоены его растущей неуступчивостью по отношению к Америке и Евросоюзу. Турция остается сложным партнером, осознающим свою ключевую роль в регионе и играющим в собственную геополитическую игру.
Евгений Бахревский, исполняющий обязанности директора института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва: «Эрдоган — давний наш партнер, многолетний, которого мы хорошо знаем, который, в общем, не представляет никакой особенной загадки для российской внешней политики. Я думаю, что в целом это хорошие новости для российско-турецких отношений, потому что все намеченные наши стратегические планы взаимодействия, в том числе такие масштабные проекты, как станция „Аккую“ и „Турецкий поток“, это все будет продолжаться и, возможно, даже развиваться еще более бурно».
Президент Путин уже поздравил Эрдогана с победой, сначала телеграммой, а потом и лично по телефону.
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