Эрдоган заявил о своей победе на президентских выборах

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей победе на выборах главы государства до окончания подсчета голосов.
Эрдоган сослался на неофициальные данные, обнародованные местными СМИ, которые свидетельствуют, что ему удалось набрать в первом туре более 50% голосов, передает «Интерфакс».
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Согласно неофициальным результатам, наш народ доверил мне роль президента страны, а парламентское большинство „Народному альянсу“».
Ранее Анатолийское агентство сообщало, что после обработки 95% бюллетеней Эрдоган набрал 53% голосов на президентских выборах. Если к окончательному подсчету за ним сохранится лидерство более чем в 50% голосов, то он одержит победу в первом туре. Если ему это не удастся, то 8 июля состоится второй тур.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Согласно неофициальным результатам, наш народ доверил мне роль президента страны, а парламентское большинство „Народному альянсу“».
Ранее Анатолийское агентство сообщало, что после обработки 95% бюллетеней Эрдоган набрал 53% голосов на президентских выборах. Если к окончательному подсчету за ним сохранится лидерство более чем в 50% голосов, то он одержит победу в первом туре. Если ему это не удастся, то 8 июля состоится второй тур.
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