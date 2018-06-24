Эрдоган набирает 53% голосов после обработки большей части бюллетеней

Согласно данным Высшей избирательной комиссии Турции, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах.
После обработки 95% бюллетеней Эрдоган набрал 53% голосов на президентских выборах. Данные Высшей избирательной комиссии, которая ведет подсчет голосов, приводит Анатолийское агентство.
Основной конкурент Эрдогана от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, по предварительным данным, получил 30,4% голосов. Остальные кандидаты на высший государственный пост не смогли пересечь рубеж в 10%.
Если к окончательному подсчету за Эрдоганом сохранится лидерство более чем в 50% голосов, то он одержит победу в первом туре. Если ему это не удастся (что, судя по предварительным данным, маловероятно), тогда второй тур состоится 8 июля.
В Турции впервые одновременно прошли досрочные президентские и парламентские выборы. После них в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской формы правления. В голосовании, которое проходило с 8:00 до 17:00, участвовали жители 81 провинции.
К парламентским выборам были допущены девять партий. В их числе Партия справедливости и развития, Партия националистического движения, Народно-республиканская партия, Партия благополучия, партия «Родина», Независимая партия борьбы, Партия демократии народов, «Хорошая партия» и Партию независимой Турции. Но последняя решила бойкотировать выборы.
Основной конкурент Эрдогана от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, по предварительным данным, получил 30,4% голосов. Остальные кандидаты на высший государственный пост не смогли пересечь рубеж в 10%.
Если к окончательному подсчету за Эрдоганом сохранится лидерство более чем в 50% голосов, то он одержит победу в первом туре. Если ему это не удастся (что, судя по предварительным данным, маловероятно), тогда второй тур состоится 8 июля.
В Турции впервые одновременно прошли досрочные президентские и парламентские выборы. После них в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской формы правления. В голосовании, которое проходило с 8:00 до 17:00, участвовали жители 81 провинции.
К парламентским выборам были допущены девять партий. В их числе Партия справедливости и развития, Партия националистического движения, Народно-республиканская партия, Партия благополучия, партия «Родина», Независимая партия борьбы, Партия демократии народов, «Хорошая партия» и Партию независимой Турции. Но последняя решила бойкотировать выборы.
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