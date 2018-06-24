Эрдоган лидирует на выборах после обработки 19,6% бюллетеней

После обработки 19,6% бюллетеней на выборах президента Турции лидирует действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
На данный момент Эрдоган набирает почти 60% голосов, вслед за ним идет его основной соперник, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже.
Такие первые данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции предоставило в воскресенье Анатолийское агентство, которое имеет право на их распространение.
На парламентских выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 54,7% по итогам обработки 8% бюллетеней. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 14,1%.
В стране сегодня состоялись выборы президента и парламента 27-го созыва. Начатое в 8:00 голосование завершилось в 17:00 по местному времени. Избиратели проголосовали на 180 065 участках.
Такие первые данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции предоставило в воскресенье Анатолийское агентство, которое имеет право на их распространение.
На парламентских выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 54,7% по итогам обработки 8% бюллетеней. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 14,1%.
В стране сегодня состоялись выборы президента и парламента 27-го созыва. Начатое в 8:00 голосование завершилось в 17:00 по местному времени. Избиратели проголосовали на 180 065 участках.
Комментарии