    Эрдоган лидирует на выборах после обработки 19,6% бюллетеней

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Alkis Konstantinidis
    Эрдоган лидирует на выборах после обработки 19,6% бюллетеней

    Эрдоган лидирует на выборах после обработки 19,6% бюллетеней

    Эрдоган лидирует на выборах после обработки 19,6% бюллетеней
  • Фото: Reuters © 2018, Alkis Konstantinidis

    • После обработки 19,6% бюллетеней на выборах президента Турции лидирует действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

    На данный момент Эрдоган набирает почти 60% голосов, вслед за ним идет его основной соперник, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже.

    Такие первые данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции предоставило в воскресенье Анатолийское агентство, которое имеет право на их распространение.

    На парламентских выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 54,7% по итогам обработки 8% бюллетеней. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 14,1%.

    смотретьВ Турции стартовали досрочные президентские и парламентские выборы
    В Турции стартовали досрочные президентские и парламентские выборы
    В стране сегодня состоялись выборы президента и парламента 27-го созыва. Начатое в 8:00 голосование завершилось в 17:00 по местному времени. Избиратели проголосовали на 180 065 участках.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru