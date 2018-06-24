В Турции стартовали досрочные президентские и парламентские выборы

Сегодня в Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы, после которых в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской формы правления.

60 выборы

Турция

Эрдоган

Участки для голосования открылись в 8:00. Избирателям — их больше 56 миллионов человек — предстоит штампами на двух бланках отметить кандидата в президенты и политическую партию.



В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов, в том числе действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. А за места в парламенте борются девять партий. И президент, и 600 депутатов будут избраны на пятилетний срок.



Выборы проходят в условиях сохраняющегося режима чрезвычайного положения, который был введен после попытки госпереворота в июле 2016 года. Только в Стамбуле к охране общественного порядка привлечены почти 40 тысяч полицейских.