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    Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах

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    Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах

    Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах

    Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.

    Во время беседы оба лидера выразили решимость развивать двусторонние отношения и отметили важность сотрудничества РФ и Турции по Сирии, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

    Источник: «Сегодня наш президент провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, который поздравил его с успехом на президентских выборах 24 июня. Оба лидера подтвердили решимость и дальше развивать двусторонние отношения. Была также подчеркнута важность сотрудничества РФ и Турции по региональным вопросам, в частности, по Сирии».

    В Кремле подтвердили эту информацию, добавив, что оба лидера во время беседы отметили приоритетный характер совместных проектов — строительства АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».

    Пресс-служба Кремля: «Владимир Путин поздравил турецкого лидера с победой на президентских выборах 24 июня и пожелал успехов в дальнейшей государственной деятельности. Отмечен приоритетный характер стратегических совместных проектов в сфере энергетики — строительства АЭС „Аккую“ и газопровода „Турецкий поток“. Условлено поддерживать плотное взаимодействие по вопросам сирийского урегулирования».

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    Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на президентский пост
    На состоявшихся в воскресенье выборах Эрдоган набрал 52,2%, а его ближайший соперник — Индже — 30,7%. На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4% по итогам обработки 98% бюллетеней.

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