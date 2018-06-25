Эрдоган победил на президентских выборах

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на выборах главы государства, набрав абсолютное большинство голосов. Об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен.
Сади Гювен, глава Высшей избирательной комиссии: «В нашей системе на данный момент обработано 97,7% бюллетеней. Президент Эрдоган получил абсолютное большинство голосов. Десятипроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели Партия справедливости и развития, Партия национального движения, Народно-республиканская партия, Хорошая партия, Партия демократии народов».
Эрдоган набрал 52,2%, а его ближайший соперник — Индже — 30,7%. На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4% по итогам обработки 98% бюллетеней.
По словам Гювена, «обращений с целью оспорить результаты выборов пока не поступало», передает РИА Новости.
Ранее сам Эрдоган заявил о своей победе, не дожидаясь окончания подсчета голосов.
Эрдоган набрал 52,2%, а его ближайший соперник — Индже — 30,7%. На парламентских выборах побеждает правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 42,4% по итогам обработки 98% бюллетеней.
По словам Гювена, «обращений с целью оспорить результаты выборов пока не поступало», передает РИА Новости.
Ранее сам Эрдоган заявил о своей победе, не дожидаясь окончания подсчета голосов.
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