Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на президентский пост

Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями Реджепу Тайипу Эрдонагу, который накануне переизбрался на высший государственный пост Турции.
Из сообщения пресс-службы Кремля: «Глава российского государства подчеркнул, что результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны».
В Турции накануне впервые прошли одновременно президентские и парламентские выборы. Партия справедливости и развития лидирует по итогам подсчета голосов избирателей.
В телеграмме Владимир Путин с удовлетворением отметил поступательный характер развития российско-турецких отношений, которые по некоторым направлениям выходят на стратегический уровень.
Из сообщения пресс-службы Кремля: «Президент России подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога, тесной совместной работы по двусторонней, региональной и международной повестке дня, подчеркнув, что это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Турции, идет в русле обеспечения мира, стабильности и безопасности на евразийском континенте».
Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов, одержав победу в первом туре. Его ближайший соперник получил чуть более 30% голосов. А 10-процентный барьер для прохождения в парламент преодолели Партия справедливости и развития, Партия национального движения, Народно-республиканская партия, «Хорошая партия», Партия демократии народов.
В Турции накануне впервые прошли одновременно президентские и парламентские выборы. Партия справедливости и развития лидирует по итогам подсчета голосов избирателей.
В телеграмме Владимир Путин с удовлетворением отметил поступательный характер развития российско-турецких отношений, которые по некоторым направлениям выходят на стратегический уровень.
Из сообщения пресс-службы Кремля: «Президент России подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога, тесной совместной работы по двусторонней, региональной и международной повестке дня, подчеркнув, что это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Турции, идет в русле обеспечения мира, стабильности и безопасности на евразийском континенте».
Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов, одержав победу в первом туре. Его ближайший соперник получил чуть более 30% голосов. А 10-процентный барьер для прохождения в парламент преодолели Партия справедливости и развития, Партия национального движения, Народно-республиканская партия, «Хорошая партия», Партия демократии народов.
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