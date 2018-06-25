    Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на президентский пост

    комментировать

    Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на президентский пост

    Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на президентский пост

    Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями Реджепу Тайипу Эрдонагу, который накануне переизбрался на высший государственный пост Турции.

    Из сообщения пресс-службы Кремля: «Глава российского государства подчеркнул, что результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны».

    В Турции накануне впервые прошли одновременно президентские и парламентские выборы. Партия справедливости и развития лидирует по итогам подсчета голосов избирателей.

    В телеграмме Владимир Путин с удовлетворением отметил поступательный характер развития российско-турецких отношений, которые по некоторым направлениям выходят на стратегический уровень.

    Из сообщения пресс-службы Кремля: «Президент России подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога, тесной совместной работы по двусторонней, региональной и международной повестке дня, подчеркнув, что это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Турции, идет в русле обеспечения мира, стабильности и безопасности на евразийском континенте».

    смотретьЭрдоган победил на президентских выборах
    Эрдоган победил на президентских выборах
    Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов, одержав победу в первом туре. Его ближайший соперник получил чуть более 30% голосов. А 10-процентный барьер для прохождения в парламент преодолели Партия справедливости и развития, Партия национального движения, Народно-республиканская партия, «Хорошая партия», Партия демократии народов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru