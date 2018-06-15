    Футболисты Саудовской Аравии получат взыскание за провал в матче с россиянами

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Футболисты Саудовской Аравии получат взыскание за провал в матче с россиянами

    Футболисты Саудовской Аравии получат взыскание за провал в матче с россиянами

    Футболисты Саудовской Аравии получат взыскание за провал в матче с россиянами
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Глава федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил прессе, что трое игроков национальной сборной получат взыскание за игру против россиян, в которой команда не забила ни одного гола.

    Адель Иззат, глава федерации футбола Саудовской Аравии: «Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание — вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави».

    Глава комитета по спорту Саудовской Аравии высказался еще более жестко.

    Турки Аль аш-Шейх, глава комитета по спорту Саудовской Аравии: «„Сегодня игроки очернили мое лицо, я потерпел полный провал. И это потенциал игроков, для подготовки которых мы заключили контракт с лучшей командой тренеров? К сожалению, это все, на что оказалось способно это поколение“.

    А тренер сборной Египта призвал игроков сосредоточиться на следующих играх и предстоящем матче со сборной Уругвая».

    Эктор Купер, тренер сборной по футболу Саудовской Аравии: «Результат этого состязания, а также ошибки и просчеты команд мы рассмотрим позднее в двух следующих играх».

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    Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.

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