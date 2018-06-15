Футболисты Саудовской Аравии получат взыскание за провал в матче с россиянами

Глава федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил прессе, что трое игроков национальной сборной получат взыскание за игру против россиян, в которой команда не забила ни одного гола.
Адель Иззат, глава федерации футбола Саудовской Аравии: «Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание — вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави».
Глава комитета по спорту Саудовской Аравии высказался еще более жестко.
Турки Аль аш-Шейх, глава комитета по спорту Саудовской Аравии: «„Сегодня игроки очернили мое лицо, я потерпел полный провал. И это потенциал игроков, для подготовки которых мы заключили контракт с лучшей командой тренеров? К сожалению, это все, на что оказалось способно это поколение“.
А тренер сборной Египта призвал игроков сосредоточиться на следующих играх и предстоящем матче со сборной Уругвая».
Эктор Купер, тренер сборной по футболу Саудовской Аравии: «Результат этого состязания, а также ошибки и просчеты команд мы рассмотрим позднее в двух следующих играх».
Напомним, подопечные Станислава Черчесова в четверг отправили пять мячей в ворота команды Саудовской Аравии. После матча по телефону Владимир Путин поздравил команду с победой и поблагодарил футболистов за игру. Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Россию с успешным стартом чемпионата мира по футболу.
А лидер российской группы «Чайф» Владимир Шахрин после блистательной победы сборной России над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 спел свою знаменитую песню по матч Аргентины и Ямайки на новый лад.
Глава комитета по спорту Саудовской Аравии высказался еще более жестко.
Турки Аль аш-Шейх, глава комитета по спорту Саудовской Аравии: «„Сегодня игроки очернили мое лицо, я потерпел полный провал. И это потенциал игроков, для подготовки которых мы заключили контракт с лучшей командой тренеров? К сожалению, это все, на что оказалось способно это поколение“.
А тренер сборной Египта призвал игроков сосредоточиться на следующих играх и предстоящем матче со сборной Уругвая».
Эктор Купер, тренер сборной по футболу Саудовской Аравии: «Результат этого состязания, а также ошибки и просчеты команд мы рассмотрим позднее в двух следующих играх».
Напомним, подопечные Станислава Черчесова в четверг отправили пять мячей в ворота команды Саудовской Аравии. После матча по телефону Владимир Путин поздравил команду с победой и поблагодарил футболистов за игру. Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Россию с успешным стартом чемпионата мира по футболу.
А лидер российской группы «Чайф» Владимир Шахрин после блистательной победы сборной России над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 спел свою знаменитую песню по матч Аргентины и Ямайки на новый лад.
Церемония открытия ЧМ-2018 в «Лужниках». Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.
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