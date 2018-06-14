«Доказали делом»: Черчесов поблагодарил футболистов за разгром Саудовской Аравии

Станислав Черчесов поделился эмоциями от победы над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу.
По словам наставника российской сборной, сегодня футболисты на деле доказали, что хотят быть достойными хозяевами ЧМ-2018.
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Сегодня мы делом доказали, что хотим быть на этом чемпионате мира достойными хозяевами. Благодарен ребятам, они выполнили то, что мы планировали».
Также Черчесов рассказал, что после игры ему позвонил Владимир Путин. Президент поздравил тренера и попросил поблагодарить всех футболистов за игру.
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Звонил мне глава страны. Поздравил и просил передать „спасибо“ игрокам и так держать дальше».
В свою очередь наставник сборной Саудовской Аравии Антонио Пицци назвал результат сегодняшнего матча «постыдным» и заявил, что сборная России ничем его не удивила.
Антонио Пицци, главный тренер сборной Саудовской Аравии: «Не считаю, что наши соперники нас чем-то удивили. Хотя их и уважаю. Считаю, не их, а наше качество игры предопределило итоговый результат».
По словам Пицци, теперь игрокам сборной Саудовской Аравии необходимо «зарядиться позитивом и думать о следующей игре», сообщает «Спорт-экспресс».
А председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович отметил, что российские футболисты играли достойно, но о сегодняшней игре необходимо «забыть и двигаться дальше», передает «Интерфакс».
Напомним, сборная России в матче открытия чемпионата мира разгромила команду Саудовской Аравии. Подопечные Станислава Черчесова отправили в ворота соперника пять мячей. Следующий матч россияне проведут 19 июня в Петербурге против команды Египта.
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Сегодня мы делом доказали, что хотим быть на этом чемпионате мира достойными хозяевами. Благодарен ребятам, они выполнили то, что мы планировали».
Также Черчесов рассказал, что после игры ему позвонил Владимир Путин. Президент поздравил тренера и попросил поблагодарить всех футболистов за игру.
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Звонил мне глава страны. Поздравил и просил передать „спасибо“ игрокам и так держать дальше».
В свою очередь наставник сборной Саудовской Аравии Антонио Пицци назвал результат сегодняшнего матча «постыдным» и заявил, что сборная России ничем его не удивила.
Антонио Пицци, главный тренер сборной Саудовской Аравии: «Не считаю, что наши соперники нас чем-то удивили. Хотя их и уважаю. Считаю, не их, а наше качество игры предопределило итоговый результат».
По словам Пицци, теперь игрокам сборной Саудовской Аравии необходимо «зарядиться позитивом и думать о следующей игре», сообщает «Спорт-экспресс».
А председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович отметил, что российские футболисты играли достойно, но о сегодняшней игре необходимо «забыть и двигаться дальше», передает «Интерфакс».
Напомним, сборная России в матче открытия чемпионата мира разгромила команду Саудовской Аравии. Подопечные Станислава Черчесова отправили в ворота соперника пять мячей. Следующий матч россияне проведут 19 июня в Петербурге против команды Египта.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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