Глава ФИФА рассказал о разговоре с Путиным во время открытия ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Россию с успешным стартом чемпионата мира по футболу.
Глава ФИФА назвал первый матч мундиаля «великолепным мероприятием на фантастическом стадионе», поздравил российских футболистов и заявил, что «запуск чемпионата прошел очень успешно».
Джанни Инфантино, президент ФИФА: «Это была красивая игра, великолепное мероприятие на фантастическом стадионе. Поздравления российской команде. Они показали, что наполнены духом игры».
Также Инфантино, который во время матча сидел на трибуне между Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммендом бен Салманом, ответил на вопрос, о чем он говорил с президентом России, передает «Интерфакс».
Джанни Инфантино, президент ФИФА: «Он (Владимир Путин) сказал мне много всего интересного, но не могу вам рассказать подробности».
Напомним, сборная России в матче открытия чемпионата мира разгромила команду Саудовской Аравии. Подопечные Станислава Черчесова отправили пять мячей в ворота соперника. А после матча наставник российской сборной рассказал, что Путин по телефону поздравил его с победой и поблагодарил футболистов за игру.
Джанни Инфантино, президент ФИФА: «Это была красивая игра, великолепное мероприятие на фантастическом стадионе. Поздравления российской команде. Они показали, что наполнены духом игры».
Также Инфантино, который во время матча сидел на трибуне между Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммендом бен Салманом, ответил на вопрос, о чем он говорил с президентом России, передает «Интерфакс».
Джанни Инфантино, президент ФИФА: «Он (Владимир Путин) сказал мне много всего интересного, но не могу вам рассказать подробности».
Напомним, сборная России в матче открытия чемпионата мира разгромила команду Саудовской Аравии. Подопечные Станислава Черчесова отправили пять мячей в ворота соперника. А после матча наставник российской сборной рассказал, что Путин по телефону поздравил его с победой и поблагодарил футболистов за игру.
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