    Глава ФИФА рассказал о разговоре с Путиным во время открытия ЧМ-2018

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    • Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
    Глава ФИФА рассказал о разговоре с Путиным во время открытия <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Глава ФИФА рассказал о разговоре с Путиным во время открытия ЧМ-2018

    Глава ФИФА рассказал о разговоре с Путиным во время открытия <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

    • Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Россию с успешным стартом чемпионата мира по футболу.

    Глава ФИФА назвал первый матч мундиаля «великолепным мероприятием на фантастическом стадионе», поздравил российских футболистов и заявил, что «запуск чемпионата прошел очень успешно».

    Джанни Инфантино, президент ФИФА: «Это была красивая игра, великолепное мероприятие на фантастическом стадионе. Поздравления российской команде. Они показали, что наполнены духом игры».

    Также Инфантино, который во время матча сидел на трибуне между Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммендом бен Салманом, ответил на вопрос, о чем он говорил с президентом России, передает «Интерфакс».

    Джанни Инфантино, президент ФИФА: «Он (Владимир Путин) сказал мне много всего интересного, но не могу вам рассказать подробности».

    Напомним, сборная России в матче открытия чемпионата мира разгромила команду Саудовской Аравии. Подопечные Станислава Черчесова отправили пять мячей в ворота соперника. А после матча наставник российской сборной рассказал, что Путин по телефону поздравил его с победой и поблагодарил футболистов за игру.

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