Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Встреча, проходившая на стадионе «Лужники», закончилась со счетом 5:0 в пользу российской команды.Уже в первом тайме россияне смогли отличиться дважды. На 12-й минуте первый гол чемпионата мира забил Юрий Газинский. А перед свистком на перерыв точным ударом отметился Денис Черышев.В середине второго тайма Артём Дзюба довел дело до разгрома. На 90-й минуте Черышев нанес отличный удар в угол и оформил дубль, а уже в компенсированное время Александр Головин ударом со штрафного поставил точку в матче.Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут в Петербурге — 19 июня российская сборная сыграет с командой Египта.