    Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018

    Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Российские футболисты забили пять мячей в первом матче чемпионата мира.

    Встреча, проходившая на стадионе «Лужники», закончилась со счетом 5:0 в пользу российской команды.

    Уже в первом тайме россияне смогли отличиться дважды. На 12-й минуте первый гол чемпионата мира забил Юрий Газинский. А перед свистком на перерыв точным ударом отметился Денис Черышев.

    В середине второго тайма Артём Дзюба довел дело до разгрома. На 90-й минуте Черышев нанес отличный удар в угол и оформил дубль, а уже в компенсированное время Александр Головин ударом со штрафного поставил точку в матче.

    Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут в Петербурге — 19 июня российская сборная сыграет с командой Египта.

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