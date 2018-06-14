Путин после победы сборной РФ над Саудовской Аравией обнялся с саудовским принцем

Президент РФ Владимир Путин после победы российской сборной в первом матче чемпионата мира по футболу в конце игры обнялся с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммендом бен Салманом.
Встреча, проходившая на стадионе «Лужники», закончилась со счетом 5:0 в пользу российской команды. Президент России, находившийся на стадионе на протяжении всего матча, после каждого гола восхищенно разводил руками. А когда игра закончилась, глава государства сначала пожал руку саудовскому гостю, а потом и обнял его.
Обменявшись поздравлениями, Путин и Мухамменд бен Салман вместе покинули трибуну, передает «Интерфакс».
Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут в Петербурге — 19 июня российская сборная сыграет с командой Египта.
Обменявшись поздравлениями, Путин и Мухамменд бен Салман вместе покинули трибуну, передает «Интерфакс».
Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут в Петербурге — 19 июня российская сборная сыграет с командой Египта.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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