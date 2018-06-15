    Лидер группы «Чайф» перепел свою песню после пяти голов российской соборной. Саудовская Аравия, ФИФА, музыка и музыканты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛидер группы «Чайф» перепел свою песню после пяти голов российской соборной

    Лидер группы «Чайф» перепел свою песню после пяти голов российской соборной

    1 комментарий
    Лидер группы «Чайф» перепел свою песню после пяти голов российской соборной

    Лидер группы «Чайф» перепел свою песню после пяти голов российской соборной

    Лидер группы «Чайф» перепел свою песню после пяти голов российской соборной

      Автор песни «Аргентина — Ямайка 5:0» Владимир Шахрин снял короткое видео, в котором перепел свой хит после победы сборной России с таким же счетом в первом матче чемпионата мира по футболу.

      Лидер российской группы «Чайф» Владимир Шахрин после победы сборной России над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира по футболу спел свою знаменитую песню по матч Аргентины и Ямайки на новый лад.

      Видеозапись опубликована на официальной странице группы «Чайф» в Instagram.

      Владимир Шахрин: «Уходит боль, уходит боль, Россия — Саудовская Аравия 5:0».

      смотреть5:0!!! Самые яркие моменты матча Россия — Саудовская Аравия
      5:0!!! Самые яркие моменты матча Россия — Саудовская Аравия
      Напомним, подопечные Станислава Черчесова в четверг отправили пять мячей в ворота соперника. Наставник российской сборной рассказал, что после матча Владимир Путин по телефону поздравил команду с победой и поблагодарил футболистов за игру.

      Теперь 19 июня подопечные Черчесова встретятся со сборной Египта в Санкт-Петербурге. А 25 июня в Самаре в третьем матче группового турнира сборная России сыграет с командой Уругвая.


      Церемония открытия ЧМ-2018 в «Лужниках». Собрали для вас самые яркие кадры.

      Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru