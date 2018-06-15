Лидер группы «Чайф» перепел свою песню после пяти голов российской соборной

Автор песни «Аргентина — Ямайка 5:0» Владимир Шахрин снял короткое видео, в котором перепел свой хит после победы сборной России с таким же счетом в первом матче чемпионата мира по футболу.
Лидер российской группы «Чайф» Владимир Шахрин после победы сборной России над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира по футболу спел свою знаменитую песню по матч Аргентины и Ямайки на новый лад.
Видеозапись опубликована на официальной странице группы «Чайф» в Instagram.
Владимир Шахрин: «Уходит боль, уходит боль, Россия — Саудовская Аравия 5:0».
Напомним, подопечные Станислава Черчесова в четверг отправили пять мячей в ворота соперника. Наставник российской сборной рассказал, что после матча Владимир Путин по телефону поздравил команду с победой и поблагодарил футболистов за игру.
Теперь 19 июня подопечные Черчесова встретятся со сборной Египта в Санкт-Петербурге. А 25 июня в Самаре в третьем матче группового турнира сборная России сыграет с командой Уругвая.
Видеозапись опубликована на официальной странице группы «Чайф» в Instagram.
Владимир Шахрин: «Уходит боль, уходит боль, Россия — Саудовская Аравия 5:0».
Напомним, подопечные Станислава Черчесова в четверг отправили пять мячей в ворота соперника. Наставник российской сборной рассказал, что после матча Владимир Путин по телефону поздравил команду с победой и поблагодарил футболистов за игру.
Теперь 19 июня подопечные Черчесова встретятся со сборной Египта в Санкт-Петербурге. А 25 июня в Самаре в третьем матче группового турнира сборная России сыграет с командой Уругвая.
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