Путин подвел итоги саммита ШОС и своего визита в Китай

В китайском Циндао сегодня завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. Главы 8 стран, в том числе России, обсудили региональную политику, безопасность и борьбу с терроризмом. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил историческое значение саммита. Впервые после присоединения Индии и Пакистана в заседании участвуют руководители всех 8
стран-участниц. По итогам переговоров подписали почти 20 документов.
Второй день саммита ШОС — это сплошь официальные протокольные мероприятия, заседания в узком и расширенном составах. Но и здесь можно найти интересные детали. Лидеры Индии и Пакистана на фотографировании стояли поодаль друг от друга. Сразу возникли сомнения относительно того, насколько ШОС на самом деле едина, помня о противоречиях между этими странами. Но всеми без исключения участниками подписано больше 20 совместных документов. Это ли не доказательство того, что находить приемлемые решения лидеры умеют.
Как передает корреспондент НТВ Иван Трушкин, Владимир Путин на пресс-конференции подвел итоги не только саммита, но и своего государственного визита в Китай. Торговля растет, в этом году страны могут даже выйти на символичную цифру в 100 миллиардов товарооборота. Отличные отношения и у лидеров. Путин с председателем КНР Си Цзиньпином обмениваются подарками и регулярно видятся. Они 5 раз встречались только в прошлом году, причем нередко даже галстуки повязывают очень похожие. С Дональдом Трампом до такого уровня понимания пока далеко. Путина спросили о том, состоится ли его личная встреча с главой Белого дома в этом году. Вероятным местом называли столицу Австрии.
Спросили у российского лидера и про его вчерашний телефонный разговор с Петром Порошенко. Президент ответил, что освобождение Кирилла Вышинского обсуждали, но в детали беседы вдаваться не стал. Что же касается ШОС, то саммит завершен, лидеры разлетаются по домам. В следующем году они соберутся в Киргизии. Россия уже пообещала оказать организаторам всевозможную поддержку.
Как передает корреспондент НТВ Иван Трушкин, Владимир Путин на пресс-конференции подвел итоги не только саммита, но и своего государственного визита в Китай. Торговля растет, в этом году страны могут даже выйти на символичную цифру в 100 миллиардов товарооборота. Отличные отношения и у лидеров. Путин с председателем КНР Си Цзиньпином обмениваются подарками и регулярно видятся. Они 5 раз встречались только в прошлом году, причем нередко даже галстуки повязывают очень похожие. С Дональдом Трампом до такого уровня понимания пока далеко. Путина спросили о том, состоится ли его личная встреча с главой Белого дома в этом году. Вероятным местом называли столицу Австрии.
Спросили у российского лидера и про его вчерашний телефонный разговор с Петром Порошенко. Президент ответил, что освобождение Кирилла Вышинского обсуждали, но в детали беседы вдаваться не стал. Что же касается ШОС, то саммит завершен, лидеры разлетаются по домам. В следующем году они соберутся в Киргизии. Россия уже пообещала оказать организаторам всевозможную поддержку.
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