Основной день саммита ШОС начался с церемонии фотографирования

Съехавшиеся на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) главы 8 стран, в том числе России, обсуждают региональную политику, безопасность и борьбу с терроризмом.
Программа основного дня саммита началась с церемонии приветствия и фотографирования, затем политики встретились в узком составе. В ШОС в этом году председательствует Китай, Си Цзиньпин выступил со вступительной речью. Глава КНР отметил историческое значение саммита в Циндао. Впервые после присоединения к ШОС Индии и Пакистана в заседании участвуют руководители всех 8 стран-участниц.
Си Цзиньпин, председатель КНР: «С увеличением числа стран — участниц организации мы стали еще крепче и сильнее. Государства региона и все международное сообщество обращают на ШОС все больше внимания, возлагают на организацию все больше надежд, поэтому мы несем еще большую ответственность за обеспечение стабильности, безопасности, регионального развития и процветания».
Финальная встреча ШОС проходила в расширенном составе с участием глав 4 стран-наблюдателей и представителей ООН, Всемирного банка и других организаций. О безопасности в регионе говорил Владимир Путин. Президент отметил большое значение предстоящего саммита в Сингапуре.
Владимир Путин, президент РФ: «Существенное влияние на ситуацию с безопасностью на пространстве ШОС оказывает проблема Корейского полуострова. Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем дорожной карты по урегулированию. По линии ШОС следует и далее оказывать содействие нормализации обстановки в регионе. Россия приветствует предстоящий саммит США — КНДР и отмечает большой вклад Китая в разрешение кризиса на Корейском полуострове».
Говорил Путин и о борьбе с террористами в Сирии. Серьезных успехов, по словам президента, помогли добиться слаженные действия Москвы, Дамаска, Анкары и Тегерана. Сирийское правительство готово к диалогу с оппозицией и ждет от нее ответных действий.
Си Цзиньпин, председатель КНР: «С увеличением числа стран — участниц организации мы стали еще крепче и сильнее. Государства региона и все международное сообщество обращают на ШОС все больше внимания, возлагают на организацию все больше надежд, поэтому мы несем еще большую ответственность за обеспечение стабильности, безопасности, регионального развития и процветания».
Финальная встреча ШОС проходила в расширенном составе с участием глав 4 стран-наблюдателей и представителей ООН, Всемирного банка и других организаций. О безопасности в регионе говорил Владимир Путин. Президент отметил большое значение предстоящего саммита в Сингапуре.
Владимир Путин, президент РФ: «Существенное влияние на ситуацию с безопасностью на пространстве ШОС оказывает проблема Корейского полуострова. Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем дорожной карты по урегулированию. По линии ШОС следует и далее оказывать содействие нормализации обстановки в регионе. Россия приветствует предстоящий саммит США — КНДР и отмечает большой вклад Китая в разрешение кризиса на Корейском полуострове».
Говорил Путин и о борьбе с террористами в Сирии. Серьезных успехов, по словам президента, помогли добиться слаженные действия Москвы, Дамаска, Анкары и Тегерана. Сирийское правительство готово к диалогу с оппозицией и ждет от нее ответных действий.
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