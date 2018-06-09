Путин подарил Си Цзиньпину орехи, мед и чай

В китайском МИД рассказали, какие подарки Си Цзиньпину привез Владимир Путин.
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что, кроме бани из алтайского кедра, президент России подарил председателю КНР сибирские орехи, мед и чай.
В ответ Си Цзиньпин подарил Путину старинную арфу гуцинь, самый древний китайский музыкальный инструмент, и глиняную статуэтку «нижэньчжан» с изображением российского президента, передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Владимир Путин во время визита в Китай преподнес в подарок Си Цзиньпину русскую баню. Президент РФ показал китайскому руководителю эскиз бани и образец дерева, из которого она будет изготовлена. В ответ Си Цзиньпин отметил, что теперь ему надо подумать о том, куда поставить русскую баню, и назвал ее «уникальным домом».
Напомним, Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом накануне, 8 июня. Президент провел переговоры с главой КНР в Пекине и отправился в город Циндао, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Отметим, что в Китае Владимиру Путину вручили Орден дружбы. Кроме того, президент РФ принял участие в приготовлении традиционных китайских блюд и смог оценить их вкус.
В ответ Си Цзиньпин подарил Путину старинную арфу гуцинь, самый древний китайский музыкальный инструмент, и глиняную статуэтку «нижэньчжан» с изображением российского президента, передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Владимир Путин во время визита в Китай преподнес в подарок Си Цзиньпину русскую баню. Президент РФ показал китайскому руководителю эскиз бани и образец дерева, из которого она будет изготовлена. В ответ Си Цзиньпин отметил, что теперь ему надо подумать о том, куда поставить русскую баню, и назвал ее «уникальным домом».
Напомним, Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом накануне, 8 июня. Президент провел переговоры с главой КНР в Пекине и отправился в город Циндао, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Отметим, что в Китае Владимиру Путину вручили Орден дружбы. Кроме того, президент РФ принял участие в приготовлении традиционных китайских блюд и смог оценить их вкус.
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