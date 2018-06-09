    Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра

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    Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра

    Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра

    Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра

    Президент РФ Владимир Путин, который совершает визит в Китай, преподнес председателю КНР Си Цзиньпину оригинальный подарок — русскую баню.

    Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сруб для главы КНР был выполнен из 200-летнего кедра с Алтая. Во время обмена подарками Владимир Путин продемонстрировал Си Цзиньпину эскиз бани и спил дерева, сообщает ТАСС.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Китайская сторона выберет место и наши специалисты ее установят».

    В 2016-м году во время встречи Путин привез Си Цзиньпину ящик мороженого. Журналисты выяснили, почему российский президент сделал такой выбор.

    Владимир Путин, президент РФ: «Я привез, потому что председатель Си Цзиньпин упомянул, что он любит российское мороженое, поэтому я и привез ему в подарок… Мы с ним обмениваемся некоторыми мелочами».

    смотретьПутин приготовил и отведал блюда китайской кухни
    Путин приготовил и отведал блюда китайской кухни
    Накануне вечером российский лидер прилетел в китайский город Циндао, где он принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. До этого в Пекине прошли двусторонние переговоры с главой КНР. Стороны подписали сразу девять соглашений, в том числе, масштабные энергетические контракты, документы в космической отрасли.

    Ранее сообщалось, что Владимиру Путину вручили китайский Орден дружбы.

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