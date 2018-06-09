Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра

Президент РФ Владимир Путин, который совершает визит в Китай, преподнес председателю КНР Си Цзиньпину оригинальный подарок — русскую баню.
Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сруб для главы КНР был выполнен из 200-летнего кедра с Алтая. Во время обмена подарками Владимир Путин продемонстрировал Си Цзиньпину эскиз бани и спил дерева, сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Китайская сторона выберет место и наши специалисты ее установят».
В 2016-м году во время встречи Путин привез Си Цзиньпину ящик мороженого. Журналисты выяснили, почему российский президент сделал такой выбор.
Владимир Путин, президент РФ: «Я привез, потому что председатель Си Цзиньпин упомянул, что он любит российское мороженое, поэтому я и привез ему в подарок… Мы с ним обмениваемся некоторыми мелочами».
Накануне вечером российский лидер прилетел в китайский город Циндао, где он принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. До этого в Пекине прошли двусторонние переговоры с главой КНР. Стороны подписали сразу девять соглашений, в том числе, масштабные энергетические контракты, документы в космической отрасли.
Ранее сообщалось, что Владимиру Путину вручили китайский Орден дружбы.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Китайская сторона выберет место и наши специалисты ее установят».
В 2016-м году во время встречи Путин привез Си Цзиньпину ящик мороженого. Журналисты выяснили, почему российский президент сделал такой выбор.
Владимир Путин, президент РФ: «Я привез, потому что председатель Си Цзиньпин упомянул, что он любит российское мороженое, поэтому я и привез ему в подарок… Мы с ним обмениваемся некоторыми мелочами».
Накануне вечером российский лидер прилетел в китайский город Циндао, где он принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. До этого в Пекине прошли двусторонние переговоры с главой КНР. Стороны подписали сразу девять соглашений, в том числе, масштабные энергетические контракты, документы в космической отрасли.
Ранее сообщалось, что Владимиру Путину вручили китайский Орден дружбы.
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